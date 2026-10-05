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Pericia clave para el futuro judicial de "Pity" Álvarez en el caso de homicidio

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, que se encuentra actualmente en el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar, será trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para el análisis correspondiente.

05/10/2026 | 12:24Redacción Cadena 3

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FOTO: Pericia clave para el futuro judicial de "Pity" Álvarez en el caso de homicidio

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Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Este lunes, se llevará a cabo una pericia interdisciplinaria al cantante Cristian "Pity" Álvarez, quien enfrenta acusaciones por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. La evaluación tiene como propósito determinar si el artista se encuentra en condiciones de continuar con el juicio que se le sigue.

Actualmente, Pity se encuentra internado en el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar y será trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para la realización de la pericia correspondiente.

Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores de Álvarez, comentó a la Agencia Noticias Argentinas que acudirán con peritos de parte para presenciar la evaluación. "Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido. Estamos yendo con dos peritos de nuestro estudio para que estén en la pericia", afirmó el letrado.

Queijeiro también mencionó que Álvarez "anda como puede" en el nosocomio de Morón, y destacó que "es el último lugar en el que quería estar internado".

El cantante había estado internado anteriormente en el Hospital Tornú, hasta que la Justicia determinó su traslado al área de salud mental.

El caso

La acusación sostiene que Pity disparó cuatro veces contra Díaz el 12 de julio de 2018, tras lo cual se dio a la fuga, desechando el revólver en una alcantarilla antes de dirigirse al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

Cuando se entregó a la Policía, el cantante expresó: "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo".

Álvarez, de 54 años, está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con una pena que oscila entre ocho y 25 años de prisión.

Lectura rápida

¿Qué se realizará hoy?
Una pericia interdisciplinaria para evaluar la capacidad de Pity Álvarez para continuar con su juicio.

¿Quién es el acusado?
Cristian "Pity" Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de homicidio.

¿Qué ocurrió el 12 de julio de 2018?
Álvarez disparó contra Cristian Maximiliano Díaz en Villa Lugano, causándole la muerte.

¿Dónde se encuentra Álvarez actualmente?
En el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar.

¿Cuál es la pena que enfrenta?
De ocho a 25 años de prisión por homicidio agravado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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