Mes de la Familia en Cadena 3: regalamos un auto 0 km, viajes a Brasil y millones en premios

Para celebrar el Mes de la Familia y el Día de la Madre, Cadena 3 lanzó un mega concurso junto a Autocity que regalará un BYD Dolphin Mini cero kilómetro.

La campaña se desarrollará del lunes 5 al viernes 30 de octubre y repartirá además 10 millones de pesos en premios con la billetera digital Bezza, viajes a las playas de Brasil junto a Viajes TDH y 6 millones y medio de pesos en órdenes de compra de Naldo.

Para participar, los oyentes solo deben ingresar a cadena3.com o a la aplicación móvil y completar el formulario del concurso.

Todos los viernes de octubre se realizarán sorteos semanales en la programación.

Un mes repleto de sorteos y beneficios

La gran acción federal contará con distintas instancias de premios acumulados a lo largo del mes:

Sorteo principal: un BYD Dolphin Mini 0 km junto a Autocity, cuyo ganador se conocerá en el gran cierre del viernes 30 de octubre a las 11:30 en transmisión triplex por Cadena 3, La Popu y Cadena Heat.

Premios con Bezza: la billetera digital de Bancor entregará 10 millones de pesos en premios distribuidos en $2.000.000 los viernes 9, 16 y 23, más dos premios de $2.000.000 cada uno el viernes 30.

Órdenes de compra de Naldo: se repartirán 6 millones y medio de pesos en total. Los viernes 9, 16 y 23 de octubre se sortearán $500.000 en el programa Juntos (Cadena 3), $500.000 en Para Todos (La Popu) y $500.000 en Hermosa Mañana (Cadena Heat). El viernes 30 habrá un sorteo final de $2.000.000 en órdenes de compra.

Viajes internacionales: junto a Viajes TDH se entregarán dos paquetes turísticos para dos personas con destino a Florianópolis y Cabo Frío, Brasil.