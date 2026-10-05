Otro clásico con incidentes: detenidos, piedrazos, botellazos y fernet en el VIP

Por Juan Federico

Tres detenidos, un colectivo apedreado, múltiples peleas en las tribunas y hasta el secuestro de fernet en un sector reservado del estadio Kempes, fue el otro saldo que dejó el clásico entre Talleres y Belgrano disputado este domingo.

Los incidentes, según las diversas fuentes consultadas por Cadena 3, se produjeron antes, durante y después del partido que terminó con el agónico triunfo de los visitantes.

Al igual que lo ocurrido en mayo último en el mismo estadio, cuando hinchas de Talleres atacaron a piedrazos al colectivo en el que llegaba la delegación de Belgrano, este domingo otra vez el "corredor seguro" diagramado por la Policía de Córdoba no alcanzó para evitar una agresión similar.

Cuando el ómnibus ploteado con los colores de Belgrano comenzaba a ingresar en la zona del estadio Kempes, un grupo de hinchas de Talleres, apostados muy cerca de la calle, comenzó a insultar a los jugadores. Fue en medio de esos cánticos que volaron varios piedrazos que terminaron por impactar contra el colectivo.

Uno de los proyectiles astilló una de las ventanillas, por lo que desde adentro del ómnibus empujaron esa ventanilla para que se cayera hacia el lado de la calle.

Por estos incidentes, fueron detenidos dos hinchas de Talleres, identificados como los que arrojaron las piedras que impactaron contra el ómnibus.

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Según los reportes, si bien los piedrazos generaron daños materiales en la unidad, nadie de la delegación "celeste" terminó lesionado.

Ya adentro del Kempes, en la zona del VIP reservada para la delegación visitante, durante el partido, los encargados de seguridad secuestraron botellas de gaseosas que en su interior contenían fernet, según aseguraron las fuentes consultadas. Esto generó un nuevo altercado que obligó a la intervención policial y de las autoridades de la Agencia Córdoba Deportes -responsable del Kempes-.

De acuerdo a los informes a los que tuvo acceso Cadena 3, se hizo una lista de las personas que estaban en ese lugar cuando se descubrió el fernet, pero nadie fue retirado de allí.

En tanto, luego del gol agónico de Belgrano, y ya con el pitazo final del árbitro, se produjeron diferentes peleas tanto en la platea Ardiles baja como en la popular norte, donde suele estar la barra oficial de Talleres, "la Fiel".

En todos los casos, los enfrentamientos a golpes de puño se produjeron por discusiones entre los que insultaban al presidente de Talleres, Andrés Fassi, y quienes defendían su gestión.

De manera oficial, no se informó sobre detenciones sobre estas peleas.

Pero fue en este contexto que se produjo una tercera captura: un hombre fue acusado de haberle aplicado un codazo a una empleada de Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, quienes controlan los accesos) que le impedía acercarse a la zona en la que se encontraban los dirigentes locales.

Al mismo tiempo, cuando el plantel de Belgrano se retiraba del campo de juego, los jugadores debieron esquivar una lluvia de proyectiles que volaron desde la platea Ardiles. Entre los objetos, había varias botellas.

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Ahora, el informe completo de todos los incidentes ocurridos en el Kempes quedará en poder del Cosedepro, el organismo provincial de seguridad deportiva, que deberá evaluar las sanciones correspondientes.

Entre otras cuestiones, será clave identificar, a partir de las filmaciones internas del Kempes, quiénes participaron en las diferentes peleas, así como establecer el mecanismo con el que lograron ingresar el fernet en la zona VIP, entre otras cuestiones.

Se trata del segundo clásico consecutivo que termina con incidentes en Córdoba. La semana pasada, el Cosedepro dio a conocer la sanción contra el club Instituto, luego de que se registrara una pelea en la popular norte del estadio de Alta Córdoba en los últimos minutos del partido contra Talleres.

En esta sanción, el órgano de seguridad provincial indicó, como nota sobresaliente, que también se iba a investigar al operativo de seguridad de la Policía de Córdoba, ya que un grupo de hinchas salió del estadio en medio del partido, caminó por la calle y logró ingresar en otra tribuna sin que se activara ninguna medida de prevención.

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