Hinchas de Talleres rompieron un vidrio del colectivo de Belgrano a piedrazos: hay dos detenidos

FOTO: El micro de Belgrano fue atacado por dos hinchas albiazules (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: El micro de Belgrano fue atacado por dos hinchas albiazules (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Un colectivo que trasladaba al plantel de Belgrano fue atacado a piedrazos este domingo cuando ingresaba al estadio para disputar el clásico cordobés ante Talleres. Como consecuencia del ataque, una de las ventanillas del micro terminó con el vidrio roto, en el lugar donde viajaba Lautaro Gutiérrez.

La Policía actuó rápidamente y detuvo a dos personas, señaladas como presuntas responsables del ataque.

El incidente ocurrió luego de que el colectivo descendiera desde Circunvalación y avanzara hacia el estadio. Según la información brindada, el micro circulaba sin inconvenientes por la rotonda y, al doblar hacia la derecha, se produjo el ataque.

El vidrio afectado correspondía al costado izquierdo del colectivo. El dirigente de Belgrano Marcelo Carranza confirmó que se trató de un grupo reducido.

“Era un grupo chico. Siempre hay un desubicado o dos. No vi cómo fue. Vi el vidrio en el piso y que la Policía detuvo a dos personas, pero no vi el hecho en sí”, explicó.

Quinteros: “No podemos militarizar una cancha”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, habló con Cadena 3 y confirmó las detenciones. Además, explicó que el operativo había contemplado antecedentes ocurridos en el clásico anterior.

“Diagramamos un partido teniendo en cuenta lo que pasó en el partido anterior, que habían roto un vidrio. Ese sector se valló. No podemos militarizar una cancha”, señaló.

Y agregó: “Pasó lo que no queremos ver: dos personas tiraron piedras, impactaron contra el vidrio lateral del colectivo y lo rompieron. Fueron detenidos”.

Quinteros destacó el despliegue de seguridad dispuesto para el encuentro y lamentó el episodio.

“Es increíble que en una provincia como Córdoba, con eventos de gran magnitud, tengamos que pasar por estas situaciones. Es una fiesta del deporte y damos una imagen nacional horrible, porque el operativo viene siendo fantástico y no tendremos inconvenientes”, sostuvo.

Los dos detenidos serán incluidos en Tribuna Segura

El funcionario explicó que el operativo cuenta con diferentes herramientas para identificar a los responsables, entre ellas cámaras y drones.

“Vi las piedras que impactaron, y muchas veces cuando los vidrios se parten los pueden empujar. No es fácil empujarlo si no está dañado. Tenemos cámaras adentro del colectivo, drones, dos personas identificadas”, detalló.

Quinteros indicó que los dos detenidos tendrán restricciones para asistir a espectáculos deportivos.

“Talleres fue sancionado en el partido anterior y seguramente le cabrá una sanción. A estos dos hinchas se les aplicará derecho de admisión y no podrán ingresar más a la cancha. Los incorporamos a Tribuna Segura y no podrán ingresar a ningún estadio”, afirmó.

El episodio se produjo en la previa del superclásico cordobés, en el marco de un operativo de seguridad especialmente dispuesto para evitar incidentes entre las parcialidades de Talleres y Belgrano.

Informe de Maximiliano Molina, Nicolás Nuñez y Orlando Morales