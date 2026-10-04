Hinchas de Talleres rompieron un vidrio del colectivo de Belgrano a piedrazos: hay dos detenidos
El ataque ocurrió cuando el micro ingresaba al estadio. Una piedra impactó contra una ventanilla y rompió el vidrio. La Policía identificó y detuvo a dos personas.
04/10/2026 | 15:21Redacción Cadena 3
FOTO: El micro de Belgrano fue atacado por dos hinchas albiazules (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: El micro de Belgrano fue atacado por dos hinchas albiazules (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
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Audio. Hinchas de Talleres rompieron un vidrio del colectivo de Belgrano a piedrazos: hay dos detenidos
La Cadena del Gol
Un colectivo que trasladaba al plantel de Belgrano fue atacado a piedrazos este domingo cuando ingresaba al estadio para disputar el clásico cordobés ante Talleres. Como consecuencia del ataque, una de las ventanillas del micro terminó con el vidrio roto, en el lugar donde viajaba Lautaro Gutiérrez.
La Policía actuó rápidamente y detuvo a dos personas, señaladas como presuntas responsables del ataque.
El incidente ocurrió luego de que el colectivo descendiera desde Circunvalación y avanzara hacia el estadio. Según la información brindada, el micro circulaba sin inconvenientes por la rotonda y, al doblar hacia la derecha, se produjo el ataque.
El vidrio afectado correspondía al costado izquierdo del colectivo. El dirigente de Belgrano Marcelo Carranza confirmó que se trató de un grupo reducido.
“Era un grupo chico. Siempre hay un desubicado o dos. No vi cómo fue. Vi el vidrio en el piso y que la Policía detuvo a dos personas, pero no vi el hecho en sí”, explicó.
Quinteros: “No podemos militarizar una cancha”
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, habló con Cadena 3 y confirmó las detenciones. Además, explicó que el operativo había contemplado antecedentes ocurridos en el clásico anterior.
“Diagramamos un partido teniendo en cuenta lo que pasó en el partido anterior, que habían roto un vidrio. Ese sector se valló. No podemos militarizar una cancha”, señaló.
Y agregó: “Pasó lo que no queremos ver: dos personas tiraron piedras, impactaron contra el vidrio lateral del colectivo y lo rompieron. Fueron detenidos”.
Quinteros destacó el despliegue de seguridad dispuesto para el encuentro y lamentó el episodio.
“Es increíble que en una provincia como Córdoba, con eventos de gran magnitud, tengamos que pasar por estas situaciones. Es una fiesta del deporte y damos una imagen nacional horrible, porque el operativo viene siendo fantástico y no tendremos inconvenientes”, sostuvo.
Los dos detenidos serán incluidos en Tribuna Segura
El funcionario explicó que el operativo cuenta con diferentes herramientas para identificar a los responsables, entre ellas cámaras y drones.
“Vi las piedras que impactaron, y muchas veces cuando los vidrios se parten los pueden empujar. No es fácil empujarlo si no está dañado. Tenemos cámaras adentro del colectivo, drones, dos personas identificadas”, detalló.
Quinteros indicó que los dos detenidos tendrán restricciones para asistir a espectáculos deportivos.
“Talleres fue sancionado en el partido anterior y seguramente le cabrá una sanción. A estos dos hinchas se les aplicará derecho de admisión y no podrán ingresar más a la cancha. Los incorporamos a Tribuna Segura y no podrán ingresar a ningún estadio”, afirmó.
El episodio se produjo en la previa del superclásico cordobés, en el marco de un operativo de seguridad especialmente dispuesto para evitar incidentes entre las parcialidades de Talleres y Belgrano.
Informe de Maximiliano Molina, Nicolás Nuñez y Orlando Morales
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el colectivo de Belgrano? Un colectivo que trasladaba a integrantes de Belgrano fue atacado a piedrazos al ingresar al estadio para un clásico ante Talleres.
¿Quiénes fueron detenidos? La Policía detuvo a dos personas, señaladas como presuntas responsables del ataque.
¿Cuándo sucedió el incidente? El ataque ocurrió este domingo, en la previa del superclásico cordobés.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque se produjo cuando el colectivo descendía desde Circunvalación y avanzaba hacia el estadio.
¿Por qué se implementó un operativo de seguridad? Se implementó un operativo de seguridad para evitar incidentes entre las parcialidades de Talleres y Belgrano, considerando antecedentes de incidentes previos.