Pampita se unió a la peregrinación a Luján y compartió su emotivo recorrido en redes sociales

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- En un nuevo capítulo de la peregrinación a Luján, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain se unió a miles de fieles en su camino hacia la basílica, compartiendo su experiencia en redes sociales. A pesar de las intensas lluvias, la influencer mostró su ingenio al colocar bolsas de residuos dentro de sus zapatillas para mantener los pies secos.

Las historias de Ardohain no solo documentaron su travesía, sino que también incluyeron reflexiones personales.

La modelo, que vivió la trágica pérdida de su hija Blanca Vicuña en 2012, a los seis años, ha convertido estas caminatas en un acto emocional significativo. Desde entonces, su participación en la peregrinación ha tomado un enfoque más personal y reflexivo.

En la mañana de este sábado, Pampita compartió imágenes de su grupo de peregrinos en la iglesia, así como un video donde se la ve preparándose para el camino. En el clip, la modelo se coloca tiras adhesivas en los tobillos, se pone las medias y finalmente, las bolsas de residuos antes de calzarse las zapatillas.

Durante su recorrido, Pampita también capturó momentos emotivos, como cuando la multitud transportaba la imagen de la Virgen, resguardada bajo un plástico transparente en medio de la lluvia. Este acto simboliza la devoción y el compromiso de los fieles que participan en la peregrinación, a pesar de las adversidades climáticas.