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El clásico cordobés

Cómo es el megaoperativo de seguridad para el clásico entre Talleres y Belgrano

El partido se juega este domingo desde las 17 y las puertas abren dos horas antes. Es obligatorio presentar el DNI físico. Los detalles.

04/10/2026 | 14:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La última vez que se enfrentaron Talleres y Belgrano fue el 9 de mayo en Alberdi.

FOTO: La última vez que se enfrentaron Talleres y Belgrano fue el 9 de mayo en Alberdi.

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  1.

    Audio. Cómo será el operativo de seguridad para el clásico entre Talleres y Belgrano

    Una mañana para todos

    Episodios

La Policía de Córdoba despliega un operativo de seguridad este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres y Belgrano jugarán desde las 17, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Efectivos de distintas dependencias realizan controles e identificación de personas en las inmediaciones del estadio y en los accesos. Las puertas abren a las 15 y es obligatorio presentar el DNI físico para el control del sistema Tribuna Segura.

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Los ingresos habilitados para cada sector son los siguientes:

• Platea Ardiles: portón 1.

• Popular Artime: portón 1 Bis y Auxiliar Sur.

• Popular Willington: portón 2 y Auxiliar Norte.

• Platea Gasparini: portones 3 y 4.

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Para los simpatizantes de Talleres, se dispusieron unidades de transporte público desde las 14, con salida desde Plaza Intendencia y destino al Parque del Kempes.

La Policía recordó que está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.

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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que solo estará permitida la hinchada de Talleres, que será local. "La sugerencia es que ningún hincha infiltrado concurra a un partido en el que no puede concurrir", señaló.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario explicó que el despliegue se coordina con el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro). Participarán policías, inspectores municipales de tránsito, agentes de Fiscalización y Control, personal de UTEDYC y guardias privados.

"Esperemos que en esta oportunidad haya un comportamiento ejemplar y no haya ningún hecho que lamentar al día siguiente", expresó.

Informe de Maxi Molina.

Lectura rápida

¿Qué operativo se desplegará este domingo? La Policía de Córdoba llevará a cabo un operativo de seguridad en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quiénes jugarán el partido? Se enfrentarán Talleres y Belgrano en la fecha 11 del Torneo Clausura.

¿A qué hora comenzará el partido? El partido comenzará a las 17.

¿Cuándo abrirán las puertas del estadio? Las puertas abrirán a las 15.

¿Qué se prohibirá ingresar al estadio? Está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.

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