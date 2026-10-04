Rosario tendrá una pantalla gigante para ver la despedida de Messi de la Selección

FOTO: El partido ante Benín se podrá seguir este martes desde el Parque Héroes de Malvinas.

Rosario tendrá este martes 6 de octubre una jornada especial para acompañar el último partido anunciado de Lionel Messi con la selección argentina. El encuentro ante Benín podrá verse en una pantalla gigante instalada en el Parque Héroes de Malvinas, junto al Museo del Deporte Santafesino.

La actividad será con entrada libre y gratuita y comenzará a las 17, tres horas antes del inicio del partido, previsto para las 20 en el estadio Monumental de Buenos Aires. La propuesta incluirá juegos, intervenciones artísticas, espectáculos de magia, música en vivo y espacios gastronómicos.

El punto de encuentro estará ubicado en Ayacucho al 4800, en la zona sur de Rosario y a pocos metros del barrio donde Messi nació y pasó parte de su infancia. La pantalla exterior del Museo del Deporte tiene 24 metros de largo por 14 de alto.

FOTO: El recinto de zona sur abrirá desde las 16 con acceso gratis a la Copa del Mundo y el Balón de Oro.

Actividades antes del partido

La programación tendrá, entre otras propuestas, una presentación de Los de Barbacena y experiencias vinculadas al programa Rutas del Arte, con recorridos virtuales por museos de la provincia.

Además, el Museo del Deporte abrirá sus puertas desde las 16 y permanecerá habilitado hasta que finalice el encuentro. Allí podrá recorrerse el espacio dedicado a Messi, que cuenta con fotografías y objetos relacionados con su carrera, además de una réplica de la Copa del Mundo y un Balón de Oro.

La jornada fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, con participación de la Municipalidad de Rosario, en el marco del partido homenaje que marcará la despedida del capitán argentino ante el público local.

Argentina enfrentará a Benín este martes desde las 20 en el Monumental, en el último compromiso de la serie de amistosos de la fecha FIFA y con Messi como principal protagonista de una noche especialmente preparada para su despedida.