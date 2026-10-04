Christa Pike sigue hospitalizada tras fallido intento de ejecución en Tennessee

Christa Pike sigue hospitalizada y conectada a un respirador tras un fallido intento de ejecución en Tennessee. La información sobre su estado fue escasa desde que la aplicación de la pena de muerte falló el miércoles.

Uno de sus abogados, Stephen Ferrell, informó que los médicos intentaron eliminar del organismo de Pike la enorme dosis del barbitúrico pentobarbital. La mujer, que ahora tiene 50 años, se convirtió en una de las más jóvenes en ser enviada al corredor de la muerte tras torturar y matar a su compañera de clase, Colleen Slemmer, en 1995.

El miércoles por la noche, funcionarios penitenciarios de Tennessee administraron a Pike dos dosis del fármaco, pero no lograron cumplir con la ejecución. Como resultado, sus brazos quedaron quemados y con ampollas por los fármacos cáusticos. Desde entonces, Pike permaneció bajo custodia en el hospital mientras los médicos trabajaron para estabilizar su condición.

Ferrell, defensor federal adjunto y abogado de Pike, comentó en el programa “State of the Union” de CNN que no tenía conocimiento de que ella hubiera recuperado la conciencia desde el intento de ejecución. La situación se complicó aún más porque Pike otorgó un poder notarial a una persona para decisiones médicas, quien ahora protege su privacidad. Ferrell expresó que no estaba seguro de la información que esa persona había recibido sobre el estado de Pike.

Los abogados de Pike no revelaron la identidad de quien toma las decisiones médicas en su nombre. También indicaron que podría pasar un tiempo antes de que se conozcan más detalles sobre su recuperación. Ferrell expresó su preocupación por el sufrimiento que Pike pudo haber experimentado durante el proceso de ejecución fallido. “No lo sabemos ahora mismo, y quizás nunca sepamos qué tipo de tortura soportó durante ese proceso, si estuvo consciente, qué dolor físico hubo, qué tortura mental atravesó”, manifestó Ferrell.

Una portavoz del equipo de defensa de Pike emitió un comunicado en el que solicitó respeto por la privacidad de su defendida, resaltando la importancia de mantener la confidencialidad en este delicado momento.