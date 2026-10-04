Google suspende su programa de recompensas por errores en código abierto ante el aumento de envíos de IA

Google decidió suspender su programa de recompensas por errores en software de código abierto, conocido como Open Source Software Vulnerability Rewards Program, debido a un "significativo aumento" en las presentaciones automatizadas de informes de errores, la mayoría de los cuales resultaron no ser válidos. Esta pausa entró en efecto el 1 de octubre y la empresa prometió proporcionar una actualización en el primer trimestre de 2027.

El programa, que tenía como objetivo recompensar a los investigadores por identificar vulnerabilidades en el software de código abierto de Google, se había visto abrumado por lo que algunos expertos en ciberseguridad denominan "AI slop", un término que hace referencia a los envíos de baja calidad generados por inteligencia artificial. En un artículo anterior, TechCrunch había informado que especialistas en ciberseguridad advertían sobre los riesgos que este tipo de informes representaba para los programas de recompensas.

En publicaciones realizadas en X y en la página oficial del programa, Google comunicó que la decisión de pausar el programa se debía a la abrumadora cantidad de informes falsos y confusos que estaban recibiendo, lo que complicaba la labor de los ingenieros y mantenedores del software de código abierto. "Esta pausa es consecuencia de un aumento significativo en las presentaciones automatizadas, la gran mayoría de las cuales no son válidas", explicó la empresa.

Mientras tanto, los participantes del programa fueron alentados a considerar otras iniciativas de recompensas por errores ofrecidas por Google. La situación actual subraya los desafíos que enfrenta la industria tecnológica al lidiar con la creciente influencia de la inteligencia artificial en diversos ámbitos, incluyendo la seguridad informática.