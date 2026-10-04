Provincia devolvió más de $7.100 millones de Ingresos Brutos a sectores productivos

FOTO: La medida alcanzó a 2.043 contribuyentes santafesinos entre enero y septiembre de 2026.

El Gobierno de Santa Fe devolvió $7.137,7 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos a 2.043 contribuyentes de sectores productivos durante los primeros nueve meses de 2026.

El mecanismo, instrumentado a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), permite recuperar fondos que habían quedado acumulados como créditos fiscales. Los montos son depositados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Solo durante septiembre, la Provincia informó que fueron alcanzados 279 contribuyentes, con devoluciones por un total de $1.107 millones.

Desde que comenzó a funcionar esta herramienta, los reintegros acumulan $10.652,8 millones para 3.403 contribuyentes, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno santafesino.

La administración de Maximiliano Pullaro enmarca la iniciativa dentro de su política de alivio fiscal y sostiene que el objetivo es evitar que recursos de los sectores productivos permanezcan inmovilizados como saldos a favor del fisco.

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El mecanismo conjunto con la Ciudad de Buenos Aires

En paralelo, Santa Fe mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), diseñado para facilitar la devolución de saldos de Ingresos Brutos entre ambas jurisdicciones.

Durante septiembre, 27 contribuyentes porteños solicitaron recuperar $99,4 millones acumulados en Santa Fe, mientras que 21 contribuyentes santafesinos gestionaron ante la Ciudad de Buenos Aires devoluciones por $81,5 millones.

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Así, en un solo mes se presentaron 48 solicitudes por más de $181 millones. Desde la implementación del convenio, 350 contribuyentes iniciaron trámites por un monto global de $1.247 millones.

El procedimiento busca simplificar las gestiones para quienes tributan en ambas jurisdicciones y evitar que deban iniciar trámites independientes ante cada administración fiscal.