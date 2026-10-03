La causa por la privatización de AySA llega a la Corte Suprema bonaerense

FOTO: La batalla judicial por el agua en Buenos Aires

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires deberá analizar si corresponde que la causa por la privatización de AySA se tramite en la Justicia Federal o permanezca en el fuero contencioso administrativo provincial.

El expediente llega al máximo tribunal bonaerense luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata concediera el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la Defensoría del Pueblo provincial.

El organismo cuestionó la decisión que había enviado la causa a la Justicia Federal. La revisión se centrará en determinar qué fuero debe intervenir en el caso.

Informe de Mauricio Conti.