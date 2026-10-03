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La causa por la privatización de AySA llega a la Corte Suprema bonaerense

El máximo tribunal provincial deberá revisar la decisión de enviar el expediente a la Justicia Federal, tras un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo.

03/10/2026 | 10:11Redacción Cadena 3

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La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires deberá analizar si corresponde que la causa por la privatización de AySA se tramite en la Justicia Federal o permanezca en el fuero contencioso administrativo provincial.

El expediente llega al máximo tribunal bonaerense luego de que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata concediera el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la Defensoría del Pueblo provincial.

El organismo cuestionó la decisión que había enviado la causa a la Justicia Federal. La revisión se centrará en determinar qué fuero debe intervenir en el caso.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Cuál es el tema principal del artículo? La privatización de la empresa de agua AySA y su disputa judicial que llega a la Suprema Corte Bonaerense.

¿Quién presentó el recurso extraordinario? La Defensoría del Pueblo Bonaerense.

¿Dónde se concedió el recurso? En la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de La Plata.

¿Qué deberá analizar la Suprema Corte? Si fue correcto sacar el caso del fuero contencioso administrativo provincial.

¿Qué decisión se cuestiona en el recurso? La decisión que había enviado la causa a la Justicia Federal.

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