Burkina Faso arribará a Argentina solo seis horas antes del amistoso con la Selección

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El plantel de Burkina Faso arribará a Argentina solo seis horas antes del partido contra la Selección, programado para esta noche a las 21.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo partió en horas de la madrugada desde Marruecos, después de que su vuelo sufriera un retraso debido a una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión".

En un comunicado emitido por la Federación de Burkina Faso, se indicó que "ciertas limitaciones (especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje) han generado reticencias entre los jugadores".

El encuentro entre la Selección argentina y Burkina Faso está previsto para este sábado a las 21 en el Estadio Monumental, que operará con un 50% de aforo debido a sanciones impuestas a la "Albiceleste" tras incidentes ocurridos en el Mundial.

Este partido será el último antes de la despedida de Lionel Messi, que se llevará a cabo dentro de solo tres días, cuando la Selección se enfrente a Benín en un evento que promete ser inolvidable para el jugador y sus seguidores.