Burkina Faso arribará a Argentina solo seis horas antes del amistoso con la Selección
El combinado africano partió en la madrugada desde Marruecos, tras un retraso en su vuelo, y jugará esta noche a las 21.
FOTO: Incertidumbre por la selección de Burkina Faso.
Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- El plantel de Burkina Faso arribará a Argentina solo seis horas antes del partido contra la Selección, programado para esta noche a las 21.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo partió en horas de la madrugada desde Marruecos, después de que su vuelo sufriera un retraso debido a una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión".
En un comunicado emitido por la Federación de Burkina Faso, se indicó que "ciertas limitaciones (especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje) han generado reticencias entre los jugadores".
El encuentro entre la Selección argentina y Burkina Faso está previsto para este sábado a las 21 en el Estadio Monumental, que operará con un 50% de aforo debido a sanciones impuestas a la "Albiceleste" tras incidentes ocurridos en el Mundial.
Este partido será el último antes de la despedida de Lionel Messi, que se llevará a cabo dentro de solo tres días, cuando la Selección se enfrente a Benín en un evento que promete ser inolvidable para el jugador y sus seguidores.
Lectura rápida
¿Cuándo llega Burkina Faso a Argentina?
Llega solo seis horas antes del partido contra la Selección argentina.
¿Por qué se retrasó su vuelo?
El vuelo sufrió una cancelación inesperada por parte de la empresa fletadora.
¿Dónde se jugará el partido?
En el Estadio Monumental de Buenos Aires.
¿Qué aforo tendrá el estadio?
El aforo será del 50% debido a sanciones previas.
¿Cuál es el próximo partido de Argentina?
El próximo encuentro será contra Benín, como despedida de Lionel Messi.
[Fuente: Noticias Argentinas]