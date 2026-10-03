Racing se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en un partido decisivo tras la salida de Vojvoda
La "Academia" intentará dejar atrás la dura eliminación ante Boca en la Copa Argentina en un encuentro crucial para su futuro.
FOTO: Racing quiere salir del pozo.
Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- Racing, que atraviesa una de sus peores crisis deportivas en años, se prepara para una visita crucial este domingo ante Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura.
Este partido, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, está programado para las 21:30. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para el encuentro es Felipe Viola, con Héctor Paletta a cargo del VAR.
Racing llega a este compromiso en un momento crítico y necesita un buen resultado para mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. En su último partido, la "Academia" logró una victoria ante Sarmiento de Junín, alcanzando los ocho puntos y saliendo de la última posición en la Zona B. Sin embargo, la derrota en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca, donde dejaron escapar una ventaja de dos goles, impactó fuertemente en el club de Avellaneda, que decidió despedir a su director técnico, Juan Pablo Vojvoda.
Ahora, Racing tendrá a Sebastián "Chirola" Romero como nuevo director técnico, junto a Luciano Aued como asistente, hasta el final de la temporada.
Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en la última posición de la Zona B, sumando solo seis puntos y sin victorias en los últimos nueve partidos del Torneo Clausura. Su único triunfo fue en la primera fecha contra Tigre, lo que ha generado una gran presión sobre el equipo dirigido por Rubén Forestello, que necesita ganar casi todos los partidos restantes para mantener la categoría.
Lectura rápida
¿Qué partido juega Racing?
Racing se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en la undécima fecha del Torneo Clausura.
¿Cuándo y dónde se jugará?
El partido se jugará el domingo a las 21:30 en el Estadio Ciudad de Río Cuarto.
¿Por qué es importante este partido?
Es crucial para Racing salir de su crisis y mejorar su posición en la tabla tras la salida de su director técnico.
¿Quién es el nuevo director técnico de Racing?
Sebastián "Chirola" Romero asumió como director técnico interino.
¿Cuál es la situación de Estudiantes de Río Cuarto?
Estudiantes ocupa la última posición en la Zona B y necesita ganar para evitar el descenso.
[Fuente: Noticias Argentinas]