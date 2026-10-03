Racing se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en un partido decisivo tras la salida de Vojvoda

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- Racing, que atraviesa una de sus peores crisis deportivas en años, se prepara para una visita crucial este domingo ante Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura.

Este partido, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, está programado para las 21:30. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para el encuentro es Felipe Viola, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Racing llega a este compromiso en un momento crítico y necesita un buen resultado para mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. En su último partido, la "Academia" logró una victoria ante Sarmiento de Junín, alcanzando los ocho puntos y saliendo de la última posición en la Zona B. Sin embargo, la derrota en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca, donde dejaron escapar una ventaja de dos goles, impactó fuertemente en el club de Avellaneda, que decidió despedir a su director técnico, Juan Pablo Vojvoda.

Ahora, Racing tendrá a Sebastián "Chirola" Romero como nuevo director técnico, junto a Luciano Aued como asistente, hasta el final de la temporada.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en la última posición de la Zona B, sumando solo seis puntos y sin victorias en los últimos nueve partidos del Torneo Clausura. Su único triunfo fue en la primera fecha contra Tigre, lo que ha generado una gran presión sobre el equipo dirigido por Rubén Forestello, que necesita ganar casi todos los partidos restantes para mantener la categoría.