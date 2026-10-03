FOTO: Más de dos millones de fieles participan de la Peregrinación a Luján bajo la lluvia

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- La 52ª Peregrinación a Luján comenzó bajo intensas lluvias, con miles de fieles que avanzan hacia el santuario. La Imagen Peregrina de la Virgen es resguardada con un cobertor plástico transparente para protegerla de las inclemencias del tiempo. Este año, se implementa un operativo de seguridad, salud, asistencia e hidratación que se extiende a lo largo de los casi 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano en Liniers de la Basílica de Luján.

Las autoridades han dispuesto trenes adicionales para facilitar el acceso de los peregrinos y asegurar que todos puedan participar de esta emotiva celebración. Se espera que más de dos millones de personas lleguen a Luján durante este sábado 3 y domingo 4 de octubre, un evento que se ha convertido en un símbolo de la devoción popular en Argentina.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, los fieles continúan su camino con fe y esperanza. La Virgen de Luján, considerada la patrona de Argentina, es el centro de esta masiva movilización que une a personas de diferentes edades y procedencias en un mismo propósito.

El operativo de seguridad incluye la presencia de policías, voluntarios y personal de salud que se encuentra preparado para atender cualquier eventualidad. Además, se han establecido puntos de hidratación y descanso a lo largo del recorrido para el bienestar de los peregrinos.