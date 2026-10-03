Fórmula 1: El presidente Domenicali confirma a Catar y Abu Dhabi como citas finales del calendario

A través de una entrevista con su presidente, Stefano Domenicali, la Fórmula 1 asegura que se correrán los GP de Qatar y Abu Dhabi para cerrar el calendario Imola, a pesar de las tensiones regionales. Por lo que han tomado la decisión de cumplir con los programas previstos, aún, manteniendo la alternativa de Imola, que permanecerá como plan B.

El período de incertidumbre, entonces, surgió debido al conflicto bélico en la región, que ya había provocado la cancelación de las carreras en Sakhir y Arabia Saudita.

Obtenidas las garantías necesarias, la Fórmula 1 mantiene su plan original, como ha confirmado Domenicali a la señal Sky. "Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos grandes premios serán en Qatar y Abu Dhabi. Esta es la dirección que hemos tomado, con la información de la que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta finales de año", explicó el máximo ejecutivo de la F1 en Malasia, donde se está recuperando el GP aplazado de Barein.

Cadena 3 Motor, con datos de Motorsport.com y fotografías de formula1.com