Un juez federal califica a Flock como 'vigilancia masiva indiscriminada' tras fallo sobre derechos

Un juez federal de Oklahoma dictó un fallo en el que declaró que un oficial del sheriff violó los derechos de una mujer bajo la Cuarta Enmienda al utilizar el sistema de Flock Safety para buscar su placa de matrícula sin una orden judicial. La decisión, aunque no establece un precedente vinculante, representa un momento crucial en la discusión sobre la legalidad de las búsquedas realizadas con esta tecnología de vigilancia.

Según lo informado por 404 Media, el juez Sara Hill sostuvo que el oficial debería haber obtenido una orden antes de acceder a la base de datos de Flock. El oficial no tenía "razón aparente" para realizar la búsqueda, más allá del hecho de que el vehículo de la mujer tenía una matrícula de California.

En el transcurso de la investigación, el oficial utilizó el historial de viajes de la mujer en la base de datos de Flock como parte de su justificación para registrar su automóvil, donde se alegó que se encontraron 91 libras de metanfetamina. Sin embargo, el juez Hill determinó que toda la evidencia obtenida después de la búsqueda de Flock debía ser excluida, considerando que era "el fruto de un árbol envenenado".

El juez Hill también se refirió a las búsquedas sin orden en la base de datos de Flock, argumentando que el seguimiento de la ubicación de las personas, incluso en espacios públicos, se vuelve "problemático constitucionalmente" cuando la aplicación de la ley puede catalogar de manera indiscriminada y pasiva los movimientos de las personas durante un período prolongado y utilizar esa información para cualquier propósito cuando lo considere conveniente.

"Esto es un tipo de vigilancia masiva indiscriminada", escribió Hill. "No está dirigida a un individuo específico, como en el caso de Carpenter v. Estados Unidos, un fallo de la Corte Suprema que se centró en cómo las agencias gubernamentales acceden a los datos de ubicación de los teléfonos celulares. Es una herramienta que recopila información sobre todos los vehículos que pasan por cualquier cámara conectada a la red en todo momento, y proporciona esa información a la aplicación de la ley bajo demanda".

El fallo de Hill se suma a una creciente oposición a Flock por parte de críticos de diversos sectores políticos. Varios gobiernos locales y estatales, incluidos Florida y Texas, han anunciado su intención de dejar de usar la tecnología. Además, el senador Bernie Sanders, un demócrata por Vermont, introdujo recientemente el Block Flock Act, que prohibiría a las agencias federales utilizar lectores automáticos de matrículas como Flock.

El CEO de Flock, Garretty Langley, quien será entrevistado en el TechCrunch Disrupt, ha llamado a un "compromiso" entre la privacidad y la seguridad, y se ha disculpado con las mujeres que han sido acosadas por oficiales de policía que utilizan el sistema de Flock. Ante las cancelaciones de contratos, Flock también ha ofrecido compra voluntaria de empleados como una forma de reducir su personal.