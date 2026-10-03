Jairo Pachón, el intermediario clave en el amistoso entre Argentina y Burkina Faso

Buenos Aires, 3 octubre (NA) – El colombiano Jairo Pachón, agente de partidos con licencia FIFA y CEO y fundador de Eurodata Sport Ltd, quedó en el centro de la organización del amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso tras los inconvenientes que sufrió el combinado africano para viajar al país.

Pachón difundió un comunicado en el que explicó que Eurodata Sport fue la empresa constituida en el Reino Unido encargada de gestionar el traslado de la selección de Burkina Faso a Buenos Aires para el encuentro previsto para este sábado.

Según su relato, el vuelo chárter que debía transportar a la delegación africana estaba previsto para el 30 de septiembre, pero la compañía operadora informó, cuando el equipo ya se encontraba en el aeropuerto, que la aeronave había sido revisada por una falla técnica detectada por sus sistemas.

El empresario sostuvo que, tras un período de espera, la compañía aérea avisó que el avión no podía despegar y comunicó la cancelación del vuelo y del contrato por motivos de fuerza mayor.

Ante esa situación, Pachón aseguró que comenzaron de inmediato las gestiones para conseguir una aeronave alternativa y tramitar los permisos correspondientes.

En ese contexto, algunos de los futbolistas incluidos inicialmente en la convocatoria de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, debido al desgaste y al cansancio acumulados, según indicó.

Durante las siguientes 24 horas, representantes de la Federación de Fútbol de Burkina Faso y del Gobierno de ese país mantuvieron reuniones con esos jugadores para intentar que reconsideraran su postura, pero algunos sostuvieron su negativa.

El Gobierno burkinés, con participación de su presidente y en coordinación con la Federación, resolvió entonces reemplazar a los futbolistas que no viajarían. Los convocados como sustitutos debían trasladarse desde Burkina Faso hasta Casablanca, donde se encontraba el nuevo chárter contratado para continuar hacia Buenos Aires.

Pachón destacó el compromiso de la Federación y del Gobierno de Burkina Faso para sostener el encuentro y afirmó que la situación requirió un esfuerzo extraordinario para resolver los inconvenientes.

También señaló que durante las gestiones contaron con el apoyo de la AFA y de autoridades del Gobierno argentino para tramitar los visados de la delegación inicialmente prevista y, posteriormente, gestionar con urgencia los correspondientes a los reemplazantes.

El intermediario explicó además que optaron por mantener una comunicación prudente mientras buscaban una solución, con el objetivo de evitar la difusión de información incompleta.

Pachón remarcó que tanto la AFA como la Federación de Fútbol de Burkina Faso cumplieron sus compromisos contractuales y atribuyó los inconvenientes iniciales a la cancelación del vuelo por una falla técnica ajena a la voluntad de ambas entidades.

El agente agradeció a quienes colaboraron para superar las dificultades y expresó su deseo de que el encuentro se desarrolle como un espectáculo deportivo que refleje el respeto y la colaboración entre ambos países.