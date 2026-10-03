Ucrania recibe 2.900 millones de euros de la UE para fortalecer su economía y reformas
El país obtuvo 800 millones de euros por primera vez bajo el nuevo esquema de financiación de la UE para apoyar su economía y reformas.
FOTO: Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
Buenos Aires, 3 octubre (NA)-- Ucrania ha recibido un total de 2.900 millones de euros (equivalente a US$3.260 millones) de la Unión Europea (UE), según un comunicado del Ministerio de Finanzas ucraniano. Este financiamiento está destinado a fortalecer la estabilidad económica y respaldar los esfuerzos de reforma en el país.
La finalidad de esta financiación es asegurar la estabilidad macroeconómica, así como apoyar los gastos presupuestarios prioritarios, la recuperación y la modernización de la economía ucraniana. Además, busca facilitar la implementación de reformas necesarias para avanzar hacia la adhesión a la UE, tal como informó el ministerio.
Dentro del total, Ucrania ha recibido 800 millones de euros (aproximadamente US$898 millones) por primera vez en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania (USL, por sus siglas en inglés), como destacó la agencia de noticias Xinhua.
El USL es un mecanismo financiero establecido por la UE, que cuenta con un valor total de 90.000 millones de euros (US$101.000 millones) para el periodo 2026-2027. Su objetivo principal es ayudar a satisfacer las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania.
Lectura rápida
¿Qué monto recibió Ucrania?
Ucrania recibió 2.900 millones de euros de la UE para apoyar su economía y reformas.
¿Cuál es el propósito de esta financiación?
La financiación busca fortalecer la estabilidad económica y apoyar las reformas necesarias para la adhesión a la UE.
¿Cuánto recibió Ucrania bajo el USL?
Ucrania recibió 800 millones de euros por primera vez en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania.
¿Qué es el USL?
El USL es un instrumento financiero de la UE, destinado a respaldar las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania.
¿Cuál es el valor total del USL?
El USL tiene un valor de 90.000 millones de euros para el período 2026-2027.
[Fuente: Noticias Argentinas]