Ucrania recibe 2.900 millones de euros de la UE para fortalecer su economía y reformas

Buenos Aires, 3 octubre (NA)-- Ucrania ha recibido un total de 2.900 millones de euros (equivalente a US$3.260 millones) de la Unión Europea (UE), según un comunicado del Ministerio de Finanzas ucraniano. Este financiamiento está destinado a fortalecer la estabilidad económica y respaldar los esfuerzos de reforma en el país.

La finalidad de esta financiación es asegurar la estabilidad macroeconómica, así como apoyar los gastos presupuestarios prioritarios, la recuperación y la modernización de la economía ucraniana. Además, busca facilitar la implementación de reformas necesarias para avanzar hacia la adhesión a la UE, tal como informó el ministerio.

Dentro del total, Ucrania ha recibido 800 millones de euros (aproximadamente US$898 millones) por primera vez en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania (USL, por sus siglas en inglés), como destacó la agencia de noticias Xinhua.

El USL es un mecanismo financiero establecido por la UE, que cuenta con un valor total de 90.000 millones de euros (US$101.000 millones) para el periodo 2026-2027. Su objetivo principal es ayudar a satisfacer las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania.