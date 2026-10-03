La industria del THC de cáñamo enfrenta su futuro ante la posible prohibición en el Congreso estadounidense

FOTO: La industria del THC de cáñamo, en vilo ante inminente prohibición en el Congreso de EEUU

En una cocina comercial a las afueras de Raleigh, Carolina del Norte, Nicholas Hohns extiende una pasta viscosa azul verdosa en un molde cuadriculado, elaborando uno de los productos emblemáticos de su empresa: potentes gomitas de THC, que contienen el principal compuesto intoxicante que está presente en la marihuana.

Este negocio, sin embargo, podría verse obligado a cerrar. El mercado estadounidense de productos intoxicantes de cáñamo —que incluye desde bebidas con gas tipo seltzer hasta flores de cannabis para fumar— enfrenta una posible eliminación después de que el Congreso votara para cerrar un vacío legal en la ley federal que ha permitido su crecimiento.

Defensores del sector y algunos legisladores están luchando por salvarlo. Un proyecto de ley de financiación gubernamental, firmado por el presidente Donald Trump el mes pasado, retrasó la fecha de entrada en vigor de la "prohibición del THC del cáñamo" del 12 de noviembre al 11 de diciembre, otorgando al Congreso más tiempo para considerar una regulación en lugar de una prohibición.

"Es una posición tan rara", comentó Hohns. "Trabajaste 100 horas a la semana durante los últimos cuatro años y, sí, ganaste algo de dinero. Pero ahora quizá no te quede nada que mostrar por ello".

La marihuana y el cáñamo son la misma planta: el cannabis. La marihuana se cultiva por sus altos niveles de THC en sus flores, mientras que el cáñamo, con bajo THC, se ha cultivado históricamente por sus fibras resistentes y productos de bienestar. "Rope, not dope" ("cuerda, no droga") ha sido durante mucho tiempo el lema de los agricultores que apoyaban la legalización del cáñamo.

Para ofrecer a los agricultores un nuevo cultivo rentable, el senador republicano de Kentucky Mitch McConnell logró la legalización del cáñamo industrial en la ley agrícola de 2018. Sin embargo, la forma en que esa ley definió el cáñamo —como aquel que tiene menos del 0,3% de un tipo específico de THC, llamado delta-9— abrió un enorme vacío legal. Productos como bebidas o bocadillos podían cumplir con ese umbral y aun así contener suficiente THC para tener efectos intoxicantes.

La disponibilidad de productos no regulados y cargados de THC se expandió por todo el país, incluso en gasolineras y tiendas de conveniencia, donde eran accesibles para adolescentes. Algunos negocios comenzaron a vender marihuana bajo la teoría de que el THC de la marihuana cruda se encuentra en una forma llamada THC-A, que solo se convierte en el delta-9 intoxicante al ser calentado o quemado.

Esta situación eludió las prohibiciones estatales sobre la marihuana recreativa y socavó el cannabis fuertemente gravado y regulado en áreas donde es legal. Decenas de estados respondieron regulando o prohibiendo los productos intoxicantes de cáñamo.

McConnell cerró el vacío legal a finales del año pasado al incluir una prohibición del THC del cáñamo en una medida que puso fin al cierre del gobierno más largo de la historia. La prohibición, que limita la cantidad de THC en productos de cáñamo a 0,4 miligramos por envase, no entraría en vigor hasta un año después.

La prohibición "amenaza con reducir los ingresos minoristas en 28.300 millones de dólares, desplazar 225.000 empleos y reducir el potencial de impuesto estatal sobre las ventas en 2.100 millones de dólares", según un informe de Whitney Economics.

La industria busca salvarse restringiendo la venta de productos intoxicantes a mayores de 21 años, limitando la cantidad de THC por paquete y prohibiendo compuestos de cannabis importados. Eric Zipperle y Jim Higdon, propietarios de Cornbread Hemp, están dispuestos a establecer un tope en sus productos, pero advierten que el límite de 0,4 miligramos destruiría su negocio.

"Si se aprueba en diciembre, este lugar está acabado: desaparecerá", expresó Zipperle.

Con 105 empleados y ventas en 18 estados, esperan ingresar 65 millones de dólares este año. Sin embargo, el límite de 0,4 miligramos también podría prohibir algunos productos de CBD no intoxicantes, como lociones tópicas, según Jonathan Miller, asesor jurídico general del grupo industrial U.S. Hemp Roundtable.

Hohns, que dirige Deutermann Farms, entró en la industria del cáñamo tras perder su trabajo como entrenador personal durante la pandemia de COVID-19. Aunque Carolina del Norte no ha legalizado la marihuana, muchos de los comestibles que elabora son más potentes que los disponibles en estados que sí lo han hecho.

"Cuando empecé a ver que se vendían comestibles con THC… pensé: tengo de 18 meses a dos años para ganar dinero en esta industria", reflexionó Hohns. "De ninguna manera el gobierno se va a quedar aquí sentado y dejarnos hacer esto cuando se suponía que era para fibra, plásticos, materiales de construcción, cuerda".

La incertidumbre ha llevado a algunos a paralizar la producción. Matt Swanson, cofundador de Drinkin’ Buds, ha dejado su puesto debido a la situación incierta.

"Hay demasiada incertidumbre", comentó. "Estoy buscando empleo activamente".

Entre los aliados de la industria del cáñamo se encuentran minoristas de alcohol como Total Wine & More, que han visto cómo las ventas de bebidas gaseosas de cannabis ayudan a compensar la caída en las ventas de alcohol. Sin embargo, hay quienes consideran que estos productos son peligrosos.

"Tengo compasión por la gente que pierde su empleo, pero también tengo compasión por las muchísimas más personas cuyas vidas se ven afectadas por esto", afirmó Kevin Sabet, director ejecutivo de Smart Approaches to Marijuana.

La industria de marihuana legal regulada también respalda la prohibición, viéndola como una competencia desleal. Cory Harris, un cabildero de operadores de cannabis legal a nivel estatal, sugirió que las predicciones sobre el impacto de la prohibición están exageradas.

Aunque la prohibición podría poner fin a las ventas interestatales de productos como bebidas gaseosas y gomitas con THC, algunos podrían encontrar un lugar en mercados legales dentro de los estados, como Carolina del Norte, que podría adoptar programas legales de cáñamo.

"Si pasas de no tener prácticamente ninguna regla a tener de pronto un montón de ellas, eso mata el ambiente", comentó Harris. "Bienvenidos a nuestro mundo. Pero si estableces todo tu negocio dentro de un vacío legal de legalidad cuestionable, ese es, en cierto modo, el riesgo que asumes".