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Inglaterra aplastó a Croacia con un contundente 7-0 en la UEFA Nations League

Con una destacada actuación, Inglaterra venció a Croacia por 7-0 en un partido de la UEFA Nations League, destacando el doblete de Harry Kane y goles de Bellingham, Gordon, Saka y Rogers.

03/10/2026 | 15:19Redacción Cadena 3

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Kane hizo un doblete en el triunfo ante Croacia.

FOTO: Kane hizo un doblete en el triunfo ante Croacia.

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Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - La selección de fútbol de Inglaterra superó a Croacia por un contundente 7 a 0 en condición de visitante durante la tercera jornada de la UEFA Nations League. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel mostró una gran efectividad, anotando goles a través de Harry Kane (dos), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (dos) y Morgan Rogers.

El encuentro evidenció la superioridad inglesa desde el minuto 8, cuando Kane abrió el marcador tras una excelente asistencia de Bellingham, quedando mano a mano con el arquero croata.

Minutos después, a los 20, Gordon recibió un centro desde la derecha, permitió que Bellingham anotara el segundo tanto con un toque sutil. A los 38, Gordon volvió a ser protagonista, esta vez anotando de cabeza y colocando el marcador 3-0 a favor de los visitantes.

Antes de finalizar el primer tiempo, a los 44, Bellingham desbordó por la izquierda y asistió a Bukayo Saka, quien anotó el cuarto gol para Inglaterra. En la segunda mitad, a los 7, Kane volvió a marcar, sellando su doblete y ampliando la ventaja a 5-0.

Luka Modric, la estrella del equipo croata, tuvo un desempeño muy bajo y fue reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo. A los 22, Kane habilitó nuevamente a Saka, quien convirtió el sexto tanto del encuentro.

Finalmente, el séptimo gol llegó a los 41 minutos, cuando Morgan Rogers recibió un pase picado, gambeteó al arquero y cerró la cuenta en 7-0, dejando a Croacia en una situación muy complicada.

Otros resultados de la jornada de Nations League

Finlandia 2 (Walta x2) - 1 Albania (Manaj)
Islandia 3 (Oskarsson x3) - 0 Bulgaria
Estonia 1 (Peetson) - 0 Luxemburgo
Bielorrusia 4 (Kontsevoy x2, Shumanskiy, Ebong) - 0 San Marino

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Inglaterra venció a Croacia por 7-0 en la UEFA Nations League.

¿Quiénes destacaron en el partido?
Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka y Morgan Rogers fueron los goleadores.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo el 3 de octubre.

¿Dónde se disputó el partido?
El partido se jugó en Croacia, siendo Inglaterra el equipo visitante.

¿Por qué fue significativo este resultado?
La victoria muestra la contundencia de Inglaterra y la debilidad del equipo croata en esta jornada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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