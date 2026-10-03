Rally Mundial: Solberg lidera y posterga la definición del WRC para el domingo en Cerdeña

Oliver Solberg de Toyota Gazoo Racing comenzó el día tercero en el Rally de Italia-Cerdeña -Ronda 13 y final del FIA WRC 2026-, a 12,3 segundos del líder provisional Thierry Neuville, pero protagonizó una magnífica ofensiva matinal antes de superar una tarde repleta de incidentes, situándose así en la primera posición y con grandes posibilidades de lograr tanto la victoria en el rally como, también, su primer título mundial. El líder del campeonato, Elfyn Evans, termina el sábado quinto en la general, mientras que su otro rival y compañero de equipo Sami Pajari ocupa la tercera plaza.

En la clasificación provisional, Evans sigue en cabeza con 240 puntos, seis más que Solberg (234), con Pajari sumando 228. El domingo quedan en juego un máximo de 10 puntos adicionales: cinco por la clasificación del "Super Sunday" y otros cinco por el "Wolf Power Stage".

Solberg cambió el rumbo del rally durante la mañana al ganar los tramos SS9 y SS10, logrando así neutralizar la ventaja de Neuville y llegar a la asistencia de mediodía con 2,7 segundos de margen.

El panorama cambió de nuevo inmediatamente después de la asistencia, cuando Neuville sufrió un accidente a solo 1,1 km del inicio del SS11, dañando la parte trasera de su Hyundai i20 N Rally1. Su abandono permitió a Sébastien Ogier ascender al segundo puesto y dejó a Solberg con una ventaja superior a medio minuto. A partir de ese momento, Solberg pasó de atacar a gestionar la carrera en unos tramos cada vez más exigentes.

"Simplemente intenté hacer lo mío, disfrutar y divertirme", declaró tras el tramo de Solorche, que cerraba la jornada. "Esta tarde he sido un poco más cauteloso, pero he disfrutado mucho al volante. Hasta ahora estamos haciendo un gran trabajo. Seguiremos cumpliendo con nuestra labor y veremos qué sucede".

Ogier se prepara para cerrar la temporada logrando un podio récord: el número 121 de su carrera. © At World

Ogier se consolidó como el rival más cercano de Solberg y se sitúa a 33,6 segundos tras ganar los tramos SS11 y SS12. El nueve veces campeón mantiene los pies en el suelo respecto a sus posibilidades, pero advirtió que, debido a las condiciones difíciles de las pistas del domingo, nada está garantizado: "Aún quedan tramos largos mañana con secciones complicadas, así que nada está decidido», declaró. «Superar a Oliver será difícil, pero ya veremos".

Por detrás, Pajari superó una jornada exigente para mantener la tercera posición, a 1 minuto y 39,9 segundos del líder. El finlandés sigue matemáticamente en la lucha por el campeonato, aunque su objetivo se ha complicado considerablemente. Con las posiciones actuales del rally, ni siquiera sumar la puntuación máxima de bonificación del domingo bastaría para superar a Evans sin que se produzcan más cambios en la clasificación general.

El último tramo del día provocó otro giro importante en el campeonato. Adrien Fourmaux, cuyas esperanzas de lograr su primera victoria en el WRC ya se habían visto mermadas por un pinchazo el sábado por la mañana, sufrió un segundo problema de neumáticos en el SS12 y cayó por detrás de Pajari y Evans. Sin embargo, el piloto de Hyundai reaccionó ganando el SS13; superó a Solberg por 1,8 segundos y recuperó la cuarta plaza, situándose a solo 6,4 segundos por delante de Evans.

Neuville luchaba por el liderato cuando su rally llegó a su fin. © At World

Esto relegó a Evans de nuevo a la quinta posición y redujo a seis puntos su ventaja provisional en el campeonato sobre Solberg: "Está claro que ahora tenemos que intentar cambiar un poco la estrategia», admitió Evans. "No creo que mañana sea un día sencillo. Hoy ha sido una jornada dura para intentar mantener el ritmo, con Oliver yendo tan rápido en cabeza. Queda mucho camino por recorrer. Mañana nos espera un día difícil. Todo sigue muy abierto".

Si las posiciones generales se mantienen sin cambios, Evans sumaría 10 puntos del rally y Solberg 25. Solberg necesitaría entonces superar a Evans por seis puntos en las dos clasificaciones con puntos extra del domingo para empatar en el campeonato; un empate que, gracias a su victoria en Cerdeña, favorecería al sueco al desempatar por número de victorias en rallies.

Fourmaux se mantiene cuarto por delante de Evans, mientras que Takamoto Katsuta ascendió al sexto puesto tras un inicio de rally complicado. Jon Armstrong ocupa la séptima posición y Josh McErlean la octava, tras luchar por llegar a la meta a pesar de los daños y el aumento de la temperatura del agua derivados de una salida de pista en el TC12.

La jornada del domingo comienza con el tramo de Osilo – Tergu (23,71 km) antes de que los equipos afronten el tramo de Sassari – Argentiera. Ambos tramos se disputan dos veces, siendo la segunda pasada por Sassari – Argentiera (7,10 km) la que servirá como *Wolf Power Stage* de cierre de temporada.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com