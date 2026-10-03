La curiosa camiseta de Burkina Faso que sorprendió al mundo en 2012

FOTO: Burkina Faso no tuvo escudo en un momento de su historia.

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) – La Selección de Burkina Faso, que se enfrenta a Argentina en un amistoso internacional, tuvo un episodio inusual en 2012: presentó una camiseta sin escudo. Esta curiosidad ocurrió debido a un descuido de la marca alemana Puma, que priorizó la estética en su diseño.

La situación se complicó cuando la delegación, tras un viaje complicado, llegó a Argentina a las 15:30 de ese sábado. Muchos jugadores de la Selección Sub-23 tuvieron que ser convocados para completar el equipo, y el partido se llevará a cabo a las 21:00 en el estadio Monumental.

A pesar de no haber tenido una destacada trayectoria en el fútbol internacional, Burkina Faso ha logrado buenos resultados en la Copa Africana de Naciones en las últimas tres décadas y busca clasificar para el Mundial de 2030. Sin embargo, su historia se vio marcada por la presentación de una camiseta sin escudo en 2012.

En ese año, como parte de la transición entre las camisetas de los Mundiales de 2010 y 2014, Puma lanzó una colección para las selecciones africanas titulada "Nature of Believing" (La Naturaleza de Creer). La indumentaria de Burkina Faso fue uno de los diseños más llamativos, aunque se destacó más por su ausencia de escudo que por su diseño.

La colección también incluyó camisetas de selecciones como Sudáfrica, Costa de Marfil, Ghana y Camerún, que participaron en el Mundial de 2010. La camiseta de Burkina Faso fue confeccionada por Saïdu Dicko e inspirada en el caballo semental blanco, símbolo nacional desde la independencia en 1960. Aunque se le bordó el escudo de la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) para su presentación, las camisetas a la venta no llevaban el escudo.

Este hecho generó una curiosidad adicional: para la Copa Africana de Naciones 2012, se presentó una versión de la camiseta que incluía el escudo y la bandera burkinesa, creando así una tercera indumentaria oficial. Sin embargo, la camiseta original sin escudo no llegó a utilizarse en competiciones profesionales y fue retirada al año siguiente.

El seleccionado de Burkina Faso tuvo un desempeño desafortunado en la Copa Africana de Naciones 2012, siendo eliminado en la fase de grupos con tres derrotas en igual cantidad de partidos. La camiseta sin escudo, aunque memorable por su diseño, no logró dejar huella en el ámbito deportivo.