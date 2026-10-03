En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Burkina Faso

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Burkina Faso

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Burkina Faso

Santa Fe

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela nocturna: conocé los números ganadores del sábado 3 de octubre

El sorteo número 26578 se realizó a las 21 horas. El número a la cabeza fue 7762, que se interpreta como "A primera (Inundación)".

03/10/2026 | 21:25Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 26578, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 7762, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Inundación).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7762
2° 7447
3° 5547
4° 8656
5° 5929
6° 6004
7° 8760
8° 6591
9° 6268
10° 2620
11° 3645
12° 0785
13° 6330
14° 4106
15° 2062
16° 8839
17° 7790
18° 9603
19° 3722
20° 1090

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26578 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7762.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Inundación)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 7762 al 20° 1090.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf