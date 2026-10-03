Quiniela nocturna: conocé los números ganadores del sábado 3 de octubre
El sorteo número 26578 se realizó a las 21 horas. El número a la cabeza fue 7762, que se interpreta como "A primera (Inundación)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26578, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 7762, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Inundación).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7762
2° 7447
3° 5547
4° 8656
5° 5929
6° 6004
7° 8760
8° 6591
9° 6268
10° 2620
11° 3645
12° 0785
13° 6330
14° 4106
15° 2062
16° 8839
17° 7790
18° 9603
19° 3722
20° 1090
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26578 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7762.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Inundación)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 7762 al 20° 1090.