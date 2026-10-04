Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 93%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Durante el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de calor moderada a medida que avance la jornada, pero se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el lunes 5 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, con cielo cubierto. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con algunas nubes dispersas. El miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con lluvias ligeras esperadas.