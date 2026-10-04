Santiago Castro y su emotivo debut en la Selección: "Triste porque uno lo quiere ver jugar toda la vida"

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- El delantero de la Roma, Santiago Castro, tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos con la Selección argentina, donde estuvo muy cerca de marcar su primer gol, aunque el travesaño se lo impidió. El jugador compartió sus emociones al respecto: "No puedo describirlo con palabras. Es una emoción inmensa, ver a mi familia, a mi señora que está embarazada, todo un conjunto de cosas hermosas".

En relación a su próximo encuentro con Lionel Messi durante las prácticas de la Selección, Castro expresó: "La primera vez que lo voy a conocer. Una emoción muy linda, también triste porque uno lo quiere ver jugar toda la vida. Me hizo enamorar de lo que es la pelota, de lo que es la Selección y de lo que es vestir esta camiseta".

Noticia en desarrollo...

Agencia NA