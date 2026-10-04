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Santiago Castro y su emotivo debut en la Selección: "Triste porque uno lo quiere ver jugar toda la vida"

El delantero de la Roma se mostró entusiasmado tras su debut con la "Albiceleste" y reflexionó sobre su encuentro con Lionel Messi, que se aproxima.

04/10/2026 | 00:18Redacción Cadena 3

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Santiago Castro habló tras su debut en la Selección argentina. Captura de pantalla.

FOTO: Santiago Castro habló tras su debut en la Selección argentina. Captura de pantalla.

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Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- El delantero de la Roma, Santiago Castro, tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos con la Selección argentina, donde estuvo muy cerca de marcar su primer gol, aunque el travesaño se lo impidió. El jugador compartió sus emociones al respecto: "No puedo describirlo con palabras. Es una emoción inmensa, ver a mi familia, a mi señora que está embarazada, todo un conjunto de cosas hermosas".

En relación a su próximo encuentro con Lionel Messi durante las prácticas de la Selección, Castro expresó: "La primera vez que lo voy a conocer. Una emoción muy linda, también triste porque uno lo quiere ver jugar toda la vida. Me hizo enamorar de lo que es la pelota, de lo que es la Selección y de lo que es vestir esta camiseta".

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es Santiago Castro?
Delantero de la Roma que debutó recientemente con la Selección argentina.

¿Cómo se sintió en su debut?
Describió su emoción como inmensa, destacando la presencia de su familia.

¿Qué dijo sobre Messi?
Expresó que se siente triste porque quiere verlo jugar toda la vida y que lo admira profundamente.

¿Cuándo se producirá el encuentro con Messi?
Castro tendrá su primer contacto con Messi en las próximas prácticas de la Selección.

¿Qué impacto tuvo Messi en su carrera?
Lo inspiró a enamorarse del fútbol y de representar a la Selección.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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