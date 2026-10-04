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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, Córdoba presenta un clima templado con temperaturas que oscilan entre 14° y 25°. Se espera cielo nublado y vientos suaves. Conocé más sobre el pronóstico extendido.

04/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este día.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 53%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día, con vientos suaves que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. Para el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 24°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, se anticipan lluvias moderadas, con mínimas de 18° y máximas de 21°. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 20°, con lluvias intensas. Para el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras.

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