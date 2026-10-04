Supertransmisión para el superclásico cordobés: seguí la previa de Cadena 3 del Talleres-Belgrano
Desde las 12.30, podés vivir la antesala del gran duelo de Córdoba al estilo de La Gran Cadena Federal, con conducción de Mauricio Coccolo y Raúl Monti. El partido tendrá los apasionantes relatos del "Bocha" Houriet.
04/10/2026 | 11:11Redacción Cadena 3
FOTO: "El Bocha" Houriet, encargado de relatar el clásico cordobés.
Talleres y Belgrano vuelven a encontrarse este domingo en una nueva edición del superclásico cordobés, en uno de los partidos más esperados por los hinchas de ambos equipos.
Cadena 3 prepara una supertransmisión especial para vivir toda la previa del gran duelo de Córdoba y acompañar a los protagonistas desde mucho antes del comienzo del encuentro.
Desde las 12.30, la antesala del clásico se podrá seguir por La Gran Cadena Federal, con la conducción de Mauricio Coccolo y Raúl Monti, quienes llevarán toda la información, el análisis y el clima previo al partido.
Luego llegará el momento del encuentro, que contará con los apasionantes relatos del “Bocha” Houriet, una de las voces históricas de la radiofonía argentina, junto a los comentarios de Gustavo Gutiérrez.
Todo el color y la emoción del superclásico cordobés, desde la previa y hasta el final, se viven por Cadena 3.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este domingo? El superclásico cordobés entre Talleres y Belgrano.
¿Quiénes conducirán la transmisión de la previa? Mauricio Coccolo y Raúl Monti.
¿A qué hora comienza la transmisión de la previa? A las 12.30.
¿Quiénes narrarán el partido? El relato estará a cargo del “Bocha” Houriet y los comentarios serán de Gustavo Gutiérrez.
¿Qué medio transmitirá el evento? La transmisión será por Cadena 3.