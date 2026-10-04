Denuncian un caso de violencia de género en Tapalqué: el agresor identificado y preocupación social

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- Un video que muestra a un hombre agrediendo brutalmente a su pareja se ha difundido en las últimas horas, y ya se ha logrado identificar al agresor, quien es conocido como Rodrigo Carrica. Sin embargo, la situación ha generado un fuerte cuestionamiento por parte de una asociación civil que critica la inacción de la Justicia en este caso, que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Tapalqué.

La organización "Madres que rompen el silencio", de Río Negro, expresó su profundo rechazo ante el suceso y denunció la alarmante lentitud y falta de respuesta de las autoridades judiciales, a pesar de contar con evidencia contundente en forma de registros fílmicos y fotográficos.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el video revela cómo el agresor revisa el teléfono de su pareja antes de proceder a golpearla repetidamente, mientras ella suplica que se detenga. Este tipo de situaciones ha llevado a la asociación a tomar acción y exigir una respuesta más efectiva por parte de los organismos judiciales.

A pesar de tener acceso a pruebas claras que demuestran la violencia ejercida contra la mujer, la organización denunció que la reacción del sistema estatal no ha estado a la altura de la gravedad del caso. "La violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro", señalaron desde la entidad.

La asociación ha elevado un reclamo a las autoridades del Departamento Judicial de Azul, exigiendo medidas inmediatas para agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales. Además, solicitaron la implementación de medidas de protección y restricción perimetral para salvaguardar la integridad de la víctima, así como el fin de las dilaciones burocráticas, especialmente ante la existencia de pruebas audiovisuales que evidencian la agresión.

"No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian", enfatizó la asociación, que ha decidido mantenerse en estado de alerta comunitaria hasta que se cumplan efectivamente las garantías constitucionales y de seguridad para la víctima.