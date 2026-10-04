El enojo de Colapinto con la estrategia de Alpine: “Fue la peor decisión que se podía tomar”

FOTO: El pilarense se mostró autocrítico con la estrategia de Alpine.

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, después de haber largado desde el puesto 21, pero se mostró muy crítico con la estrategia que tomó Alpine durante las primeras vueltas de la carrera.

El piloto argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzaron la competencia con neumáticos para piso seco, pese a que la pista todavía estaba mojada. La decisión condicionó el rendimiento de ambos y obligó a Colapinto a afrontar una carrera especialmente complicada.

“Una lástima. Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y hubiésemos perdido la carrera”, sostuvo el argentino tras la competencia.

Colapinto explicó las dificultades que tuvo para manejar el monoplaza con neumáticos lisos sobre el asfalto húmedo.

“Había que esperar un auto de seguridad. Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, señaló.

El piloto de Alpine reconoció que el equipo no tomó la decisión esperada en un momento clave de la competencia.

“Fue una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”, sentenció.

Pese a partir desde el fondo de la grilla, Colapinto logró avanzar hasta la 13ª posición al finalizar la carrera.