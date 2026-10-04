Talleres y Belgrano paralizan Córdoba en una nueva edición del clásico cordobés
El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes. "El Matador" es local y llega necesitado de un triunfo. "El Pirata" viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto. Transmite Cadena 3.
04/10/2026 | 08:01Redacción Cadena 3
FOTO: El clásico se reedita este domingo.
Talleres y Belgrano protagonizan este domingo una nueva edición del gran clásico cordobés.
El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de Cadena 3.
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"El Matador" es local y afronta el partido con la necesidad de conseguir un triunfo para cambiar su presente y darle una alegría a sus hinchas.
Belgrano, en tanto, llega en alza al clásico después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto y buscará prolongar su buen momento en un partido especial.
Nota en desarrollo
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Lectura rápida
¿Qué equipo juega el clásico cordobés?
Talleres y Belgrano son los equipos que se enfrentan en el clásico cordobés.
¿Cuándo se disputa el partido?
El partido se disputa este domingo a las 17 horas.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro del partido es Facundo Tello.
¿Cómo llega cada equipo al clásico?
Talleres necesita un triunfo, mientras que Belgrano llega en alza tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto.