El cardenal Ángel Rossi señaló que los argentinos necesitamos "mansedumbre y unidad"

El arzobispo de Córdoba apuntó en su homilía dominical contra la apuesta online, la trata de personas, la corrupción y el desinterés por el sufrimiento ajeno. También aludió a la visita del papa y evocó a San Francisco de Asís.