En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El cardenal Ángel Rossi señaló que los argentinos necesitamos "mansedumbre y unidad"

El arzobispo de Córdoba apuntó en su homilía dominical contra la apuesta online, la trata de personas, la corrupción y el desinterés por el sufrimiento ajeno. También aludió a la visita del papa y evocó a San Francisco de Asís. 

04/10/2026 | 09:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba (Foto: archivo)

FOTO: Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba (Foto: archivo)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. El cardenal Ángel Rossi señaló que los argentinos necesitamos "mansedumbre y unidad"

    Santa Misa

    Episodios

 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf