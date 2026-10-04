El cardenal Ángel Rossi señaló que los argentinos necesitamos "mansedumbre y unidad"
El arzobispo de Córdoba apuntó en su homilía dominical contra la apuesta online, la trata de personas, la corrupción y el desinterés por el sufrimiento ajeno. También aludió a la visita del papa y evocó a San Francisco de Asís.
04/10/2026 | 09:29Redacción Cadena 3
FOTO: Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba (Foto: archivo)
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