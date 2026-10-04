Ángel Rossi encabezará una procesión en Córdoba y bendecirá a los voluntarios del papa León XIV
Será este domingo desde las 17, desde la iglesia San Francisco hasta la Catedral. El cardenal y arzobispo de Córdoba celebrará una misa y bendecirá a quienes participan de la organización de la visita del sumo pontífice.
04/10/2026 | 11:04Redacción Cadena 3
FOTO: Ángel Rossi, cardenal y arzobispo de Córdoba.
El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, encabezará este domingo una procesión que partirá a las 17 desde la iglesia San Francisco y finalizará en la explanada de la Catedral, donde celebrará una misa y bendecirá a los voluntarios que participan de la organización de la visita del papa León XIV.
La actividad se desarrollará en el marco de la tradicional fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que se celebra el primer domingo de octubre.
En esta oportunidad, el punto de partida será la iglesia San Francisco, debido al jubileo franciscano que conmemora los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.
“Es lindo, como cada año. El primer domingo de octubre es nuestra fiesta patronal, de Nuestra Señora del Rosario del Milagro. Esta vez salimos de la iglesia de San Francisco, por ser un jubileo franciscano, de los 800 años de la muerte del santo”, explicó Rossi.
La procesión recorrerá el trayecto hasta la Catedral, donde se desarrollará la celebración religiosa. Allí, el arzobispo también realizará una bendición especial para los voluntarios que trabajan en los preparativos para la llegada del sumo pontífice a Córdoba.
“En la Catedral, donde termina la procesión, tendremos la misa y la bendición a todos los voluntarios para la venida del papa León”, señaló.
En relación con la visita papal, Rossi destacó el significado que tiene para Córdoba la llegada de León XIV y lo definió como un mensajero de paz.
“El Papa es el mensajero de la paz que nos visita, el vicario de Cristo, y es un hombre bondadoso, manso, sereno”, expresó.
Entrevista de Orlando Morales
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¿Quién encabezará la procesión?
El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.
¿Cuándo se llevará a cabo la actividad?
Este domingo a las 17 horas.
¿Dónde comenzará y finalizará la procesión?
Comenzará en la iglesia San Francisco y finalizará en la Catedral.
¿Por qué se realiza esta procesión?
En el marco de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario del Milagro y el jubileo franciscano.
¿Qué significancia tiene la visita del Papa para Córdoba?
Rossi la define como la llegada de un mensajero de paz.