En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Amamos los Domingos Notas

Ángel Rossi encabezará una procesión en Córdoba y bendecirá a los voluntarios del papa León XIV

Será este domingo desde las 17, desde la iglesia San Francisco hasta la Catedral. El cardenal y arzobispo de Córdoba celebrará una misa y bendecirá a quienes participan de la organización de la visita del sumo pontífice.

04/10/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ángel Rossi, cardenal y arzobispo de Córdoba.

FOTO: Ángel Rossi, cardenal y arzobispo de Córdoba.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, encabezará este domingo una procesión que partirá a las 17 desde la iglesia San Francisco y finalizará en la explanada de la Catedral, donde celebrará una misa y bendecirá a los voluntarios que participan de la organización de la visita del papa León XIV.

La actividad se desarrollará en el marco de la tradicional fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que se celebra el primer domingo de octubre.

En esta oportunidad, el punto de partida será la iglesia San Francisco, debido al jubileo franciscano que conmemora los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.

“Es lindo, como cada año. El primer domingo de octubre es nuestra fiesta patronal, de Nuestra Señora del Rosario del Milagro. Esta vez salimos de la iglesia de San Francisco, por ser un jubileo franciscano, de los 800 años de la muerte del santo”, explicó Rossi.

La procesión recorrerá el trayecto hasta la Catedral, donde se desarrollará la celebración religiosa. Allí, el arzobispo también realizará una bendición especial para los voluntarios que trabajan en los preparativos para la llegada del sumo pontífice a Córdoba.

“En la Catedral, donde termina la procesión, tendremos la misa y la bendición a todos los voluntarios para la venida del papa León”, señaló.

En relación con la visita papal, Rossi destacó el significado que tiene para Córdoba la llegada de León XIV y lo definió como un mensajero de paz.

“El Papa es el mensajero de la paz que nos visita, el vicario de Cristo, y es un hombre bondadoso, manso, sereno”, expresó.

Entrevista de Orlando Morales

Lectura rápida

¿Quién encabezará la procesión?
El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

¿Cuándo se llevará a cabo la actividad?
Este domingo a las 17 horas.

¿Dónde comenzará y finalizará la procesión?
Comenzará en la iglesia San Francisco y finalizará en la Catedral.

¿Por qué se realiza esta procesión?
En el marco de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario del Milagro y el jubileo franciscano.

¿Qué significancia tiene la visita del Papa para Córdoba?
Rossi la define como la llegada de un mensajero de paz.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf