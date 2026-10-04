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Turismo Carretera: Santero, Faín y Rossi los ganadores de las series en San Nicolás

El mendocino de BMW, ganador de la 3ª y más rápida, se lleva la pole para final. Partirá escoltado por el santafesino de Torino y el 'Misil' de Toyota. Chapur con otro 'Toro' completará la segunda fila de la final. 

04/10/2026 | 12:49Redacción Cadena 3

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'El volador' Santero se quedó con la serie más rápida y partirá en pole en la final

FOTO: 'El volador' Santero se quedó con la serie más rápida y partirá en pole en la final

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Julián Santero de BMW, Ignacio Faín de Torino y Matías Rossi de Toyota ganaron las series clasificatorias de la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera que se disputa en el Autódromo San Nicolás Ciudad -4.000 mts.-, en la Provincia de Buenos Aires. El mendocino fue el más rápido de los tres en la 3ª y conducirá la grilla de la final -a las 14:00 hs.-, escoltado por el santafesino y el ex-campeón de Del Viso.

La jornada es soleada (22°C) y un gran marco de público acompaña el desarrollo de la presentación que, además, es la 2ª Fecha de la 'Copa de Oro', el play-off de 5 fechas que nos dará al campeón de la temporada.

1ª Serie

Faín tuvo un arma muy rápida en su Torino y prevaleció en la serie inicial sobre Azar -Mercedes- y Werner -Ford-

La acción dominguera del TC comenzó con Faín y Diego Azar -Mercedes- disputándose palmo a palmo la punta en el camino a la Curva 1 del trazado, donde el Torino #86 verde prevaleció sobre el Mercedes Benz negro #110 y comenzó -desde el primer giro- y comenzó a establecer un fuerte ritmo en la punta. Detrás, se encolumnaron Werner, Urcera, Risatti, Aguirre, Gianini, Ebarlin, Craparo y Spataro, como los mejores diez. A puro ritmo, Faín no solo aseguró su primer puesto sino que estiró de 0.8s a 1.3s su diferencia con el escolta Azar a lo largo de las 5 vueltas cronometradas.

El final fue Faín 7.20.160, Azar +1.3s, Werner +2.0s, Urcera +4.6s, Risatti +7.0, Aguirre, Gianini, Craparo, Moscardini, Palazzo, Trosset, Ebarlín, Ferrante, Spataro, Fontana y Jalaf.

2ª Serie

Rossi, con el Camry, sorprendió a Fritzler de Mercedes, para pasar a la punta en la vuelta inicial y llevar su serie

También fue muy caliente la partida de esta batería, con Rossi imponiendo una mejor movida de su Camry por fuera y Fritzler intentando neutralizarlo con algún roce desde la cuerda. Pero Matías impuso, no solo su experiencia, sino también su velocidad en el camino a la curva 2 y prevaleció para escaparse a 0.7s de Otto y mantener esa brecha hasta la bandera. Detrás, la nota la dio el despiste de Trucco que perdió el 6° puesto con un despiste en la curva 2, durante el cuarto giro.

Rossi con 7.21.018s se impuso sobre Fritzler +0.7s, Ledesma +4.6s, Castellano +5.1s, Dianda +5.3s -algo enojado con Otto por una maniobra en la primera vuelta-, Quijada, Agrelo, Ardusso, Todino, Lugón, Chansard, Castro, Jakos, Candela, Carinelli y Trucco.

3ª Serie

Santero resolvió rápido su áspero duelo con Chapur en la partida, que dejó al cordobés un poco expuesto al avance de A. Canapino y De Benedictis, rumbo a la curva 2, donde el cordobés se resguardó por dentro y mantuvo el puesto de escolta. No hubo mucho más que el fortísimo ritmo que el BMW #68 le imprimió a cada vuelta para llevarse, finalmente, el parcial más rápido.

El final fue Santero 7.19.862s, sobre Chapur +3.3s, A. Canapino +6.1s, Di Palma +8.7s, De Benedictis, Mangoni -que superó muy bien al Camaro que le sucedió-, Landa, Catalán Magni, T. Martínez, Lambiris -despistado en la primera vuelta-, M. Canapino, Valle, Váquez, Ochoa, Álvarez y Bonelli.

De esta forma, la Final de 25 vueltas que se pone en marcha a las 14:00 hs, tendrá esta grilla de partida:

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Fotografías de Prensa ACTC.

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