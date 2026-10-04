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La AIR-IAB celebra 80 años en defensa de la radiodifusión y la libertad de expresión

En un comunicado, la Asociación Internacional de Radiodifusión conmemoró ocho décadas de trabajo por una radio y televisión libres e independientes y analizó los desafíos que enfrenta el sector.

04/10/2026 | 13:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de AIR-IAB (Foto ilustrativa)

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La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR-IAB) celebra este 4 de octubre el 80° aniversario de su fundación, con ocho décadas de trabajo en defensa de la libertad de expresión y de una radiodifusión libre, privada e independiente en el continente americano.

Desde su creación, en 1946, la entidad acompañó las distintas transformaciones tecnológicas, sociales y económicas que atravesaron a la radio y la televisión, con especial énfasis en principios como la independencia de los medios, el pluralismo y la seguridad jurídica.

En un comunicado especial por el aniversario, AIR-IAB también destacó el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones.

La asociación planteó, además, una mirada hacia los desafíos que enfrenta actualmente la industria de los medios de comunicación. Entre ellos, mencionó la rápida transformación tecnológica, las nuevas modalidades de producción y distribución de contenidos, el desarrollo de la inteligencia artificial, la competencia de las principales plataformas digitales, la piratería y las dificultades vinculadas con la sostenibilidad de los medios.

Frente a este escenario, AIR-IAB ratificó su compromiso de representar y defender a la radiodifusión y de promover las condiciones necesarias para que los medios y los creadores de contenido puedan continuar innovando y desarrollándose.

La celebración en República Dominicana

Los festejos por el 80° aniversario tendrán un capítulo especial los próximos 12 y 13 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante esas jornadas se realizarán una reunión de la Junta Directiva de AIR-IAB, una Cumbre de Televisión y un Seminario de Radio, actividades que se desarrollarán también en el marco de la celebración de los 100 años de la radio en República Dominicana.

A ocho décadas de su creación, la asociación reafirmó su misión de defender la libertad de expresión, fortalecer a los medios de comunicación y acompañar la evolución de la radio y la televisión como actores centrales de sociedades libres, pluralistas y democráticas.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 4 de octubre? El 80° aniversario de la AIR-IAB.

¿Quién fundó la AIR-IAB? La AIR-IAB fue fundada en 1946.

¿Dónde se celebrará el aniversario? En Santo Domingo, República Dominicana.

¿Cuándo se realizarán las actividades conmemorativas? El 12 y 13 de octubre.

¿Por qué es importante la AIR-IAB? Defiende la libertad de expresión y promueve una radiodifusión libre e independiente.

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