Turismo Carretera: Torinazo en San Nicolás, Faín y Chapur para un histórico 1-2 en la Copa de Oro

Una emocionante carrera final de 25 vueltas con el 1-2 de los Torino del Trotta Racing, llevó a Ignacio Faín y Facundo Chapur a lo más alto del podio con las máquinas preparadas en Chacabuco. Mientras que Julián Santero de BMW resignó el liderato por una falla, tras partir en pole y completó el podio en tercer lugar. La competencia contó, como siempre, con la cobertura especial de la Cadena 3 Argentina.

C3M en el podio de San Nicolás con el nuevo ganador, Ignacio Faín

La carrera se abrió con Santero, seguido por Faín, Azar, Chapur y Rossi, a la cabeza del tren de la primera vuelta. 'Nacho' insinuó algo en la partida, pero 'El volador' lo controló bien e hizo distancias claras en los primeros giros.

El orden de la vuelta 7 los encontraba así: Santero, Faín +3.0s, Azar +5.9s, Chapur +6.0s, Rossi +8.6s, Fritzler, Werner, Ledesma, Castellano y A. Canapino, como lo diez mejores. Y en el mismo giro, Chapur sorprendía a Azar en la curva 2 para quedarse con el pasaje al podio sobre el de Mercedes. Diego porfió en la siguiente vuelta para recuperar, pero el Toro #79 defendió bien y luego se le escapó con buen ritmo.

Chapur y su Toro #79 fueron grandes protagonistas y se van punteros de la Copa de Oro, de San Nicolás

La carrera volvió a tener un golpe de escena cuando el puntero de 'la Copa', Mariano Werner, dejaba su Ford Mustang blanco a un costado de la pista con un daño en la transmisión en la vuelta 11. Un golpe duro para sus aspiraciones de título, que además les despertó el apetito a Santero y Chapur que podían tomar la posta.

Lo cierto, es que el mendocino comandaba con firmeza, pero los 3s de ventaja que había logrado en el comienzo con Faín se venían achicando, décima a décima, vuelta por vuelta. El clasificador de la vuelta 17 decía: Santero, Faín +1.2s, Chapur +8.9s, , Azar, Fritzler, Rossi, Ledesma, Castellano, Gianini, A. Canapino, Di Palma, Dianda, Urcera, Risatti y De Benedictis en el Top 15.

Faín le venía descontando mucho a Santero desde la vuelta 7 y, encima, al mendocino una falla lo dejó sin chances de defender la victoria

Y las novedades fuerte continuaron llegando, porque el paso por la recta de la vuelta 18 no mostró al puntero Santero fallando -en 5 cilindros- y a Faín acercándose mucho. El Torino verde lo cazó enseguida al BMW y tomó la punta. Avisado, Chapur, comenzó a acelerar con todo para tomar la oportunidad de superarlo, también; y detrás suyo, los Mercedes intercambiaban posiciones para que Fritzler quede delante de Azar en el 4° puesto.

La vuelta 20 era con: Faí, Santero +1.6s y Chapur +8.2s. Pero, a la par que el cordobés achicaba, la falla del mendocino se acrecentaba y le hacía perder más tiempo. Por eso, abrió el giro 22 con 2.2s de luz con la cupe 'beéme' y ya en el último curvón de la pista se le había puesto a la cola. 'Facu' abrió la vuelta 23 superando a Julián en la recta principal, coronando el asalto al 2° puesto de la carrera y -todavía más importante- a la punta de la Copa de Oro.

La incontenible alegría del rápido Ignacio Faín que logra sus primeras pole y victoria de TC en el mismo fin de semana

Las dos vueltas finales se cerraron sin más sorpresas y la bandera de cuadros cayó sucesivamente sobre Faín, Chapur, Santero, Fritzler, Azar, Rossi, Ledesma, Castellano, Gianini y Di Palma, como los diez primeros. Canapino, Dianda, Urcera, Risatti, De Benedictis, Aguirre, Craparo, Quijada, Todino y Trosset, completaron el Top 20. Castellano, Gianini y Todino, luego serían recargados por los comisarios en la clasificación oficial.

Una victoria importantísima para la escuadra de Esteban Trotta que, esta temporada, ha logrado una gran salto de rendimiento. Ya lo había demostrado en las carreras, le costaban las clasificaciones, pero con la pole de Faín cerro un ciclo de 6 años sin P1 y anota su segunda victoria del año, después de la de Chapur en Córdoba.

Turismo Carretera en San Nicolás, Clasificación Final

De esta forma, los diez primeros de 'la Copa' que salen de la parada en San Nicolás, son: Chapur 82.5, Santero 81 (3UM), Fritler 78, Di Palma 69.5 (3UM), A. Canapino 63, Fritler 59, Werner 59, Castellano 58.5, Dianda 55.5 (3UM) y Ledesma 48.

El próximo capítulo de este vibrante desenlace de campeonato, será -muy cerca, en tiempo y espacio- el 25 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.000 mts.- de Rosario.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Fotografías de Prensa ACTC.