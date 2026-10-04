El aliento a Talleres y Belgrano antes del clásico, en fotos: una galería de la pasión cordobesa
Los hinchas del "Matador", con una gran previa en las inmediaciones del Kempes, y los del "Pirata", acompañando al plantel en la concentración, vivieron a puro sentimiento la antesala del partido. Imágenes.
04/10/2026 | 14:08Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas albiazules, a puro color en la previa.
FOTO: Los hinchas de la "B" acompañaron al plantel.
FOTO: El colectivo de la "T", antes de partir al estadio.
FOTO: El micro de Belgrano, antes de salir rumbo al estadio.
FOTO: El micro de Belgrano, antes de salir rumbo al estadio.
FOTO: Los hinchas de la "B" acompañaron al plantel.