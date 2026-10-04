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El aliento a Talleres y Belgrano antes del clásico, en fotos: una galería de la pasión cordobesa

Los hinchas del "Matador", con una gran previa en las inmediaciones del Kempes, y los del "Pirata", acompañando al plantel en la concentración, vivieron a puro sentimiento la antesala del partido. Imágenes.

04/10/2026 | 14:08Redacción Cadena 3

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Los hinchas albiazules, a puro color en la previa.

FOTO: Los hinchas albiazules, a puro color en la previa.

Los hinchas de la

FOTO: Los hinchas de la "B" acompañaron al plantel.

El colectivo de la

FOTO: El colectivo de la "T", antes de partir al estadio.

El micro de Belgrano, antes de salir rumbo al estadio.

FOTO: El micro de Belgrano, antes de salir rumbo al estadio.

El micro de Belgrano, antes de salir rumbo al estadio.

FOTO: El micro de Belgrano, antes de salir rumbo al estadio.

Los hinchas de la

FOTO: Los hinchas de la "B" acompañaron al plantel.

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