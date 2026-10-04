Exportadores de petróleo mantienen producción estable ante crisis en Medio Oriente

Siete importantes países exportadores de petróleo acordaron el domingo mantener estable la producción en noviembre, en un contexto donde la guerra con Irán ha elevado el precio del crudo Brent de referencia por encima de los 100 dólares por barril.

El grupo OPEP+, que incluye a Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, volverá a reunirse el 1 de noviembre para evaluar las condiciones del mercado petrolero.

Los combates con Irán, que comenzaron tras ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, han interrumpido el suministro mundial de petróleo, lo que ha provocado un aumento en los precios.

En respuesta a esta situación, el Grupo de los Siete (G7) anunció que liberará 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades "sustanciales" de diésel. Este combustible ha alcanzado precios récord en Estados Unidos, afectando a agricultores, camioneros y consumidores que dependen de él.

El G7 se comprometió a una "liberación sustancial adelantada" de diésel en los próximos 20 días, con el resto programado a lo largo de cuatro meses.