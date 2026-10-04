Se juega el clásico: las formaciones de Talleres y Belgrano
El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.
04/10/2026 | 15:55Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres y Belgrano se enfrentan en un nuevo clásico.
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La Cadena del Gol
Talleres y Belgrano protagonizan este domingo una nueva edición del gran clásico cordobés. El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Las formaciones de ambos equipos ya están casi confirmadas con una sorpresa en el once de Talleres. Omar de Felippe, entrenador del "Matador", sorprendió al dejar a Federico Fattori en el banco.
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El ataque ocurrió cuando el micro ingresaba al estadio. Una piedra impactó contra una ventanilla y rompió el vidrio. La Policía identificó y detuvo a dos personas.
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El once de Talleres
Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Juan Sforza, Matías Galarza, Franco Cristaldo; Rick, Valentín Depietri y Diego Valoyes.
Por el lado de Belgrano, Ricardo Zielinski para un equipo más habitual con la ya conocida ausencia de Thiago Cardozo en el arco por su convocatoria a la selección uruguaya.
El once de Belgrano
Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.
Informes de Nicolás Núñez y Maximiliano Molina.
Lectura rápida
¿Qué? Talleres y Belgrano juegan un clásico cordobés.
¿Quién? Los equipos son dirigidos por Omar de Felippe y Ricardo Zielinski.
¿Cuándo? El partido se disputa este domingo a las 17.
¿Dónde? En el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Cómo? Talleres presenta un once con cambios, dejando a Federico Fatori en el banco.
¿Por qué? La ausencia de Thiago Cardozo en Belgrano se debe a su convocatoria a la selección uruguaya.