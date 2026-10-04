FOTO: Facundo Moyano y Candela Arizaga serían vistos juntos en Madrid, a pesar de las restricciones legales

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- En medio de un tenso conflicto mediático y tras un preocupante comunicado de Candela Arizaga, la influencer y el gremialista Facundo Moyano habrían sido captados en un encuentro en Madrid, España, según un video que se hizo público este domingo.

Moyano se encuentra bajo una medida de restricción perimetral en relación a Arizaga, además de enfrentar una imputación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Sin embargo, ambos habrían mostrado interés en reunirse y solicitaron a la fiscalía la eliminación de dicha restricción.

Recientemente, una imagen de Arizaga en la capital española fue divulgada por el periodista Jonatan Viale, quien la publicó en redes sociales con el comentario "Candela Arizaga en Madrid. ¿Se reunió con Facundo Moyano? ¿Otra violación a la perimetral? Efectivamente, se le cagan de risa a la justicia".

La fotografía, que fue compartida la noche del 3 de octubre, muestra a la influencer de 23 años en la Gran Vía de Madrid, vistiendo una remera blanca y pantalones rosados.

Este domingo, un nuevo video emergió donde Arizaga aparece con el mismo atuendo en un restaurante madrileño, sentada junto a Moyano.

El 29 de septiembre, Arizaga había hecho declaraciones directas contra Moyano, expresando su arrepentimiento por no haberlo denunciado, afirmando que él la había filmado sin su consentimiento y que tuvo que mentir a su familia.

"Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima," comentó Candela en un texto breve sobre un fondo negro.

Continuó diciendo: "Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas; tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas".

No obstante, el 1 de octubre, los teléfonos móviles de ambos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las cercanías del Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde la Fiscalía sospecha que ambos se encontraron a pesar de las restricciones impuestas al imputado.