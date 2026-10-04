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Talleres y Belgrano paralizan Córdoba en una nueva edición del clásico: seguilo en vivo

El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes. "El Matador" es local y llega necesitado de un triunfo. "El Pirata" viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto. Transmite Cadena 3.

04/10/2026 | 18:05Redacción Cadena 3

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Talleres y Belgrano se miden en una nueva edición del clásico.

FOTO: Talleres y Belgrano se miden en una nueva edición del clásico.

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Talleres y Belgrano protagonizan este domingo una nueva edición del gran clásico cordobés.

El partido se disputa desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de Cadena 3.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

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"El Matador" es local y afronta el partido con la necesidad de conseguir un triunfo para cambiar su presente y darle una alegría a sus hinchas.

Belgrano, en tanto, llega en alza al clásico después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto y buscará prolongar su buen momento en un partido especial.

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Tras un buen comienzo de Belgrano, la primera llegada clara fue para Talleres cuando Rick encaró para su zurda y su remate fue atajado por Manuel Vicentini y después dio en el palo.

La primera clara de Belgrano llegó tras un error de Román Riquelme que intentó tocar atrás y se la regaló a Lucas Passerini que no resolvió bien al intentar el pase a Emiliano Rigoni.

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad para Matías Catalán que ganó de cabeza tras un tiro de esquina, pero el remate se fue por arriba.

Partido en desarrollo

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Lectura rápida

¿Qué equipo juega el clásico cordobés?
Talleres y Belgrano son los equipos que se enfrentan en el clásico cordobés.

¿Cuándo se disputa el partido?
El partido se disputa este domingo a las 17 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro del partido es Facundo Tello.

¿Cómo llega cada equipo al clásico?
Talleres necesita un triunfo, mientras que Belgrano llega en alza tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto.

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