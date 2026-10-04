Vicentini, tras el clásico: "Con Cardozo hablamos antes del partido. Me dijo que confiaba"

El arquero de Belgrano, Manuel Vicentini, fue uno de los grandes protagonistas del triunfo 1-0 del Pirata ante Talleres en el Mario Alberto Kempes por la fecha 11 del Torneo Clausura. Tras el final del partido, el guardameta contó sus sensaciones y destacó el respaldo de su compañero Thiago Cardozo, ausente por estar con la selección de Uruguay.

“Con Cardozo antes del partido hablamos. Me dijo que confiaba”, reveló Vicentini, quien tuvo una actuación destacada bajo los tres palos.

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El arquero de 36 años respondió con varias intervenciones clave ante el asedio de Talleres, especialmente en el primer tiempo ante un remate de Rick Lima Morais que terminó en el poste y en el complemento ante un tiro libre de Giovanni Baroni que exigió una gran volada y terminó en el travesaño.

El arquero también se refirió a las sensaciones del plantel tras un partido intenso y cerrado, donde la contención y las atajadas fueron determinantes para concretar el triunfo agónico.

"Somos un equipo ganador, con jugadores de mucha jerarquía, sabía que si mantenía mi arco en cero, mis compañeros podían abrir el marcador", agregó.