Milei arremete nuevamente contra Lula tras la elección brasileña y el impacto en los mercados

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- El presidente Javier Milei volvió a celebrar este lunes el resultado de las elecciones de Brasil en cuya primera vuelta triunfó el derechista Flavio Bolsonaro, y renovó sus ataques contra su homólogo Luis Inacio "Lula" Da Silva, a quien volvió a llamar "zurdo comunista".

Milei lo expresó a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó la fuerte reacción positiva de los mercados luego de que Bolsonaro terminara por delante ayer de Lula da Silva en la primera vuelta presidencial de Brasil.

Noticia en desarrollo…