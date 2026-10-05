La CPI emite órdenes de arresto contra líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad

FOTO: La CPI revela órdenes de arresto contra líderes talibanes por persecución de mujeres y niñas

LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Penal Internacional (CPI) hizo públicas el lunes órdenes de arresto contra cuatro altos dirigentes talibanes, a quienes se les imputan crímenes de lesa humanidad por la persecución de mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTQI+ en Afganistán desde que los talibanes asumieron el poder en 2021.

En un comunicado, el tribunal detalló que las órdenes fueron emitidas en julio y septiembre del año pasado contra el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani. También están en la mira el ministro de Educación, Habibullah Agha, y el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.

La información sobre las órdenes de arresto contra Akhundzada y Haqqani había sido divulgada el año pasado, aunque permaneció bajo sello. La posibilidad de que se detenga a alguno de los sospechosos es mínima, dado que los talibanes controlan Afganistán y la CPI no cuenta con una fuerza policial para llevar a cabo las detenciones.

Desde su regreso al poder, los talibanes han impuesto severas restricciones a las mujeres, prohibiéndoles trabajar, acceder a la mayoría de los espacios públicos y continuar su educación más allá del sexto grado. En una de sus decisiones, Akhundzada prohibió que los edificios contaran con ventanas que dieran a lugares donde las mujeres pudieran sentarse o estar de pie.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, criticó la decisión del tribunal, afirmando que "Afganistán no reconoce ningún tribunal bajo el título de la ‘Corte Internacional’, ni concede importancia alguna a sus posturas". En su declaración, Mujahid subrayó que "obedecemos a la sharia islámica y sus tribunales, no a entidades de inteligencia ni los llamados tribunales".

El exfiscal de la CPI, Karim Khan, había anunciado en enero del año pasado que solicitó órdenes contra Akhundzada y Haqqani, argumentando que "las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, están enfrentando una persecución sin precedentes, inconcebible y continua por parte de los talibanes".

El tribunal enfatizó que los cuatro acusados están siendo investigados por persecución contra "niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género; y por motivos políticos contra personas percibidas como ‘aliadas de las niñas y las mujeres’".

Los jueces que emitieron las órdenes señalaron que los sospechosos, "actuando en nombre de los talibanes", implementaron políticas que "resultaron en graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil de Afganistán, en relación con conductas de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada".

Los talibanes han dirigido sus acciones específicamente contra niñas y mujeres por su género, privándolas de derechos y libertades esenciales, como la educación, la privacidad y la vida familiar, así como de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión.

Además, otras personas han sido atacadas por tener expresiones de sexualidad y/o identidad de género consideradas incompatibles con la política talibán sobre género, según indicaron los jueces.

Grupos de derechos humanos celebraron el año pasado la emisión de órdenes bajo sello contra los altos dirigentes talibanes.