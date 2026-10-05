El emotivo posteo de Messi en la previa de su despedida: “Momentos especiales que voy a extrañar"
El astro argentino jugará ante Benín su último partido con la camiseta del "Albiceleste" este martes desde las 20. Este lunes tuvo su último entrenamiento.
05/10/2026 | 20:41Redacción Cadena 3
FOTO: Una de las publicaciones de Messi. (Captura)
En la antesala de su despedida definitiva de la selección argentina, Lionel Messi publicó este lunes en su cuenta oficial de Instagram un sentido mensaje que rápidamente conmovió a los hinchas. Acompañado por el emoji de la bandera argentina, el capitán escribió: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”.
La publicación, que incluye un carrusel de imágenes, llega a horas del amistoso del martes 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, el partido con el que el rosarino cerrará oficialmente su etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.
Las fotos publicadas corresponden al último entrenamiento del astro argentino en la selección, realizado este lunes en el predio que lleva su nombre.
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Messi, de 39 años, ya había anunciado el 31 de agosto su retiro de la Selección tras el Mundial 2026, en una decisión que, según sus propias palabras, “dolió y duele en el alma”. Este último llamado de Lionel Scaloni le permite despedirse en casa, frente a su gente, en un encuentro que la AFA enmarca bajo el lema “Gracias, Leo”.
Este mensaje se suma a la llegada de Messi al predio de Ezeiza el domingo, donde también compartió imágenes de su ingreso sonriente, con lentes de sol, al complejo que lleva su nombre. Sus compañeros ya anticiparon que lo “llenarán de mimos” en estos días finales, mientras Scaloni destacó que “va a ser un día inolvidable para todos” y que “lo que él transmite no se lo he visto a nadie”.
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El fin de una era. La nostalgia del presente: Messi entrenó por última vez con la selección argentina
El astro rosarino ensayó junto a sus compañeros del plantel albiceleste en el predio de Ezeiza. Este martes, tendrá su despedida ante Benín en el estadio de River.
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Con más de 200 partidos, máximo goleador histórico de la Albiceleste y campeón del mundo en Qatar 2022, además de las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima, Messi se prepara para vestir por última vez la celeste y blanca en el Monumental. El partido ante Benín se disputará a las 20 en el estadio de River.
Lectura rápida
¿Qué publicó Lionel Messi en Instagram? Messi publicó un mensaje emotivo y un carrusel de imágenes, expresando que extrañará momentos especiales con la selección.
¿Quién es el rival en el amistoso? El rival es Benín, en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se disputará el martes 6 de octubre a las 20 horas.
¿Qué anunció Messi el 31 de agosto? Messi anunció su retiro de la Selección tras el Mundial 2026.
¿Qué lema utiliza la AFA para este partido? La AFA enmarca el partido bajo el lema “Gracias, Leo”.