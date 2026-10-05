Central visita a Banfield con el objetivo de volver a ganar en el sur bonaerense
El Canalla enfrenta al Taladro este lunes desde las 21.15 por la undécima jornada del Clausura, en el estadio Florencio Sola. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.
05/10/2026 | 07:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
Rosario Central visitará a Banfield este lunes desde las 21.15, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro. La transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario comenzará a las 19.30.
El historial entre ambos equipos registra 106 enfrentamientos oficiales, con 41 victorias para Central, 36 empates y 29 triunfos de Banfield. El último cruce fue el 14 de marzo en Arroyito, donde el Canalla se impuso 2-1 con un gol en contra de Santiago López García y otro de Jaminton Campaz.
Para encontrar el último triunfo de Central como visitante ante el Taladro hay que remontarse al 15 de septiembre de 2021. Por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional, el equipo rosarino ganó 2-1 en el sur del Gran Buenos Aires con dos goles de Marco Ruben.
Otro antecedente favorable se produjo en el Torneo de Primera División 2014. El 6 de diciembre de aquel año, por la fecha 19, Central derrotó 3-2 a Banfield como visitante, con un doblete de Franco Niell y un tanto de Lucas Lazo. Entre los futbolistas que vistieron ambas camisetas aparece Gonzalo Bettini, quien disputó 29 partidos con el Canalla en la temporada 2018/19, marcó un gol y fue campeón de la Copa Argentina 2018.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará?
Se jugará el partido entre Rosario Central y Banfield por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.
¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer.
¿Cuándo se disputará el encuentro?
El encuentro se disputará este lunes a las 21.15.
¿Dónde tendrá lugar el partido?
El partido se llevará a cabo en el estadio Florencio Sola.
¿Cuál fue el último triunfo de Central como visitante ante Banfield?
El último triunfo de Central como visitante ante Banfield fue el 15 de septiembre de 2021.