Las profecías de la política argentina

Por Alberto Lotuf

La política argentina entró en una etapa dominada por las profecías. Javier Milei pronostica que el riesgo país se desplomará y que la economía podrá crecer a tasas extraordinarias. Luis Caputo presenta a Axel Kicillof como el “anticristo”. Patricia Bullrich deja abierta la posibilidad de competir por la Presidencia. Máximo Kirchner vuelve a marcar sus diferencias con el gobernador bonaerense y el arzobispo Jorge García Cuerva advierte que el Papa encontrará una Argentina dividida. No son frases aisladas: juntas muestran a una dirigencia que ya empezó a disputar el futuro.

Milei volvió a pronosticar desde París una aceleración de la economía y una fuerte caída del riesgo país. Esa confianza expresa la convicción del Gobierno sobre su programa fiscal, pero también plantea una dificultad: los resultados ya no se comparan solamente con la situación que recibió la actual administración, sino con las expectativas que el propio Presidente construyó. Y mientras se habla del futuro, algunos indicadores muestran una recuperación todavía fragmentada: la actividad cayó, el IVA acumula meses de retroceso, el desempleo llegó al 7,9% y la informalidad laboral ronda el 45%.

No estamos frente a una economía completamente detenida. Hay sectores que avanzan, como la energía, la minería y la agroindustria, mientras que la industria, el comercio y buena parte de los servicios enfrentan mayores dificultades vinculadas al consumo, el empleo y los costos. Esa diferencia es importante porque explica por qué la percepción de la economía no es igual para todos. Hay actividades que encuentran oportunidades y otras que todavía esperan que la recuperación llegue.

En paralelo, el Gobierno eligió profundizar la polarización. La definición de Caputo sobre Kicillof como el “anticristo” no parece solamente una provocación discursiva. También busca ordenar el escenario electoral alrededor de una pregunta: ¿continuidad del modelo de Milei o regreso al pasado? Kicillof, mientras tanto, tiene su propio problema dentro del peronismo, donde Máximo Kirchner vuelve a exteriorizar sus diferencias y La Cámpora busca conservar capacidad de conducción.

Y después está Patricia Bullrich. Sus declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial muestran que la sucesión de Milei dejó de ser un tema prohibido dentro del oficialismo. Bullrich comparte buena parte del programa económico y de seguridad del Gobierno, pero intenta construir una identidad propia, más institucional y previsible. Lo interesante es que ella misma dice que no quiere apurarse: espera ver cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque admite que conserva intactas sus ideas y su intención de transformar el país.

Por eso me parece significativo que todos estén hablando cada vez más del 2027 cuando todavía estamos atravesando el 2026. El arzobispo Jorge García Cuerva resumió este clima al advertir que el Papa encontrará una Argentina dividida. Y esa división no es solamente ideológica: también separa a quienes perciben una estabilización de quienes todavía sufren las dificultades económicas, a los sectores que generan dólares de aquellos que dependen principalmente del consumo interno y a una dirigencia que ya piensa en las próximas elecciones de una sociedad que todavía espera mejoras concretas.

Milei promete que el riesgo país va a bajar. Kicillof buscará demostrar que el modelo económico fracasó. Bullrich espera su momento y el kirchnerismo intenta conservar el control de la oposición. Todos están hablando del futuro. Pero para mí, la verdadera disputa no va a estar en quién pronostica mejor, sino en quién consigue ofrecer una propuesta capaz de convencer a una sociedad que ya escuchó muchas promesas y ahora necesita resultados.