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La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

Hoy, lunes 5 de octubre, se realizó el sorteo número 41374 de La Previa. El número a la cabeza fue 4270, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Limosneros). Conocé todos los resultados.

05/10/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41374 de LA PREVIA se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4270, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Limosneros).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4270
2° 8319
3° 2992
4° 2949
5° 8219
6° 0394
7° 5725
8° 3238
9° 4481
10° 9753
11° 3606
12° 4202
13° 0569
14° 9450
15° 0941
16° 3789
17° 0775
18° 2817
19° 9506
20° 8074

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41374 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4270.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Limosneros).

¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Algunos números ganadores son 8319, 2992 y 2949.

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