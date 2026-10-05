La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

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El sorteo número 41374 de LA PREVIA se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4270, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Limosneros).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4270

2° 8319

3° 2992

4° 2949

5° 8219

6° 0394

7° 5725

8° 3238

9° 4481

10° 9753

11° 3606

12° 4202

13° 0569

14° 9450

15° 0941

16° 3789

17° 0775

18° 2817

19° 9506

20° 8074