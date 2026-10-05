FOTO: Crimen en Palermo: asesinan a uruguayo con antecedentes y hay dos detenidos por ajuste de cuentas

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- Dos hombres fueron detenidos por su supuesta participación en el asesinato de un ciudadano de nacionalidad uruguaya, quien presentaba múltiples antecedentes penales. El crimen ocurrió en su domicilio del barrio porteño de Palermo, y la Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años, fue hallado muerto en su departamento de la calle Costa Rica al 5200. Familiares de la víctima afirmaron que un grupo de personas ingresó al lugar sin violar la cerradura, abrieron fuego contra el extranjero y se dieron a la fuga.

Con los datos aportados por los allegados al damnificado, el personal policial concretó el arresto de dos sospechosos. En la intersección de Santa Fe y Bullrich se incautó un arma con silenciador que fue descartada por uno de los supuestos agresores durante la huida. Además, en el auto que utilizaron para escapar se encontró otro revólver, mientras que se dispuso la intervención de peritos de la Policía Científica para resguardar la escena del crimen.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Damián Kirszenbaum, intervino en el caso y sospecha de un supuesto crimen por encargo.