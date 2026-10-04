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Elecciones en Brasil 2026 Notas

Más de 30 millones de brasileños no votaron en las elecciones

Brasil fue a las urnas este domingo para elegir presidente entre Lula y Bolsonaro.

04/10/2026 | 21:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Elecciones en Brasil.

FOTO: Elecciones en Brasil.

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Las elecciones en Brasil, disputadas este domingo entre el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y Flávio Bolsonaro, registraron una abstención significativa.

Con un padrón de alrededor de 160 millones de personas habilitadas para votar, la ausencia se ubicó cerca del 20%.

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/Fin Código Embebido/

Según los primeros datos oficiales del Tribunal Superior Electoral brasileño, casi 32 millones de electores no se presentaron a las urnas.

La cifra de abstención supera los 30 millones de brasileños que no participaron en la jornada electoral.

Lectura rápida

¿Qué se disputó en las elecciones de Brasil? Las elecciones se disputaron entre Luiz Inácio “Lula” da Silva y Flávio Bolsonaro.

¿Quiénes participaron en las elecciones? Luiz Inácio “Lula” da Silva y Flávio Bolsonaro.

¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones? Este domingo.

¿Dónde se realizaron las elecciones? En Brasil.

¿Cómo fue la participación electoral? La abstención fue del 20%, con casi 32 millones de electores ausentes.

¿Por qué es relevante la cifra de abstención? Porque supera los 30 millones de brasileños que no participaron en la jornada electoral.

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