Más de 30 millones de brasileños no votaron en las elecciones

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Las elecciones en Brasil, disputadas este domingo entre el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y Flávio Bolsonaro, registraron una abstención significativa.

Con un padrón de alrededor de 160 millones de personas habilitadas para votar, la ausencia se ubicó cerca del 20%.

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Según los primeros datos oficiales del Tribunal Superior Electoral brasileño, casi 32 millones de electores no se presentaron a las urnas.

La cifra de abstención supera los 30 millones de brasileños que no participaron en la jornada electoral.