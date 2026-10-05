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El trono de las pesadillas: un viaje entre libros y oscuridad

Un príncipe y una bibliotecaria se enfrentan a un antiguo artefacto en un mundo de pesadillas.

05/10/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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El trono de las pesadillas: un viaje entre libros y oscuridad

FOTO: El trono de las pesadillas: un viaje entre libros y oscuridad

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El trono de las pesadillas, la nueva obra de UMBRIEL, nos sumerge en un universo donde la literatura y la fantasía se entrelazan de manera inquietante. La historia sigue al príncipe Sloth, un joven que prefiere la compañía de los libros a la de las personas. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando una deidad olvidada amenaza el equilibrio del Infierno. Para salvar su mundo, Sloth debe encontrar el libro de las pesadillas, un artefacto antiguo capaz de destruir realidades.

En su búsqueda, se cruza con Lore Brimstone, una bibliotecaria que, tras una visita a una feria ambulante, se encuentra atrapada en un mundo aterrador. Juntos, deben enfrentarse a una serie de desafíos que recrean las novelas que Lore tanto ama, ahora convertidas en pesadillas. La trama se desarrolla en un contexto de magia oscura y traiciones, donde la joven deberá descubrir su propia fortaleza para sobrevivir.

Este relato, que combina elementos de fantasía y ciencia ficción, invita a reflexionar sobre el poder de la literatura y su capacidad para transportarnos a otros mundos. La obra se destaca no solo por su narrativa envolvente, sino también por la profundidad de sus personajes, que deben aprender a confiar el uno en el otro en medio de un entorno hostil.

La relevancia de El trono de las pesadillas radica en su capacidad para conectar con los lectores contemporáneos, quienes pueden verse reflejados en las luchas internas de Lore y Sloth. En un momento en que la realidad puede parecer abrumadora, esta historia ofrece una escapatoria a través de la imaginación y la valentía. La obra, que se publicará en 2026, promete ser un hito dentro del género, atrayendo tanto a amantes de la fantasía como a aquellos que buscan una narrativa rica en simbolismo y emoción.

Ficha del libro:

GéneroFantástica, ciencia ficción
EditorialUMBRIEL
Año de edición2026
ISBN9791387749255
ISBN digital9791388181399
IdiomaEspañol

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